Une enquête du 'Monde' sur les "bourgeois modérés"

...et sur la "droite catholique", notion qui tourne à l'oxymore :

Extraits :

<< Les électeurs conservateurs [...] sont nombreux à regarder avec bienveillance l’action du gouvernement. La tendance est patente dans les sondages chez les électeurs aisés. A l’image de ceux rencontrés dans les Yvelines et sur le bassin d’Arcachon (Gironde), deux territoires où régnait une droite bourgeoise, plutôt modérée et catholique, et qui ont basculé vers La République en marche (LRM) voici un an. [...] Peu leur importe qu’il vienne d’un autre camp, ce jeune président applique un programme libéral sans complexe qui leur plaît. Ils aiment que « ça bouge enfin », répètent-ils en chœur. [...]

Joël Deneux, cadre supérieur dans les télécoms, se dit « emballé » par « l’énergie que Macron déploie pour faire des réformes économiques rompant avec l’immobilisme » : « Des slogans comme “créer de la richesse”, c’est plutôt de droite non ? », souligne ce quinquagénaire. L’inclinaison pour le penchant libéral des politiques déployées est partagée : SNCF, ISF, apprentissage, ordonnances travail, lecture en primaire…

Le rythme soutenu des réformes imposé par le chef de l’Etat ne pose pas de problème à ces sympathisants de droite. « Macron a le souci de l’efficacité, de comprendre les enjeux et de proposer des solutions. Et il sait les marketer », affirme Nicolas Fouquet [...] Même le sujet des migrants ne soulève guère de critiques. Dans cette droite catholique comme ailleurs, les positions se sont durcies.

A les écouter, peu de reproches donc. Il y a bien Joël Deneux, inquiet du débat sur la PMA : « Il faut avancer pas à pas, ne pas l’autoriser pour les couples homosexuels », glisse ce catholique revendiqué. Ou bien Eric Moirand, qui trouve que cela ne va pas assez vite ni assez loin : « Le gouvernement aurait dû casser la grève à la SNCF. Sur l’ISF, il aurait fallu tout supprimer, même sur les biens immobiliers », lance le sexagénaire [...] Ils savent déjà que, lors des européennes, ils glisseront un bulletin LRM dans l’urne. Françoise Visticot résume d’une phrase le sentiment général recueilli : « On n’a pas d’autre issue… On ne va pas voter à gauche, quand même ! » >>



Parue dans Le Monde d'hier, l'enquête dont je tire ces brefs extraits s'intitule La droite bourgeoise modérée continue de plébisciter Macron.

Que la "droite bourgeoise" suive un libéralisme en marche aveugle vers le prochain crash systémique, on le savait déjà. Mais dans les extraits ci-dessus, l'article du Monde constate (inconsciemment) deux énormes incohérences :

► l'amalgame sociologique, exclusivement français, entre la notion de "catholique" et celles de "bourgeoisie modérée" et de "programme libéral sans complexe". Alors que la doctrine sociale catholique n'est pas libérale ! Le libéralisme en effet n'est pas la liberté d'entreprendre : c'est l'idéologie qui soumet tout au marché, chose inédite dans l'histoire des civilisations et destructrice de dimensions vitales de la société humaine. Mais la "droite catholique bourgeoise modérée" se contrefiche des encycliques sociales. Elle tourne "sans complexe" le dos au pape... Chaque fois que j'écris cela (ici ou sur Facebook), des "bourgeois modérés" ripostent par de pesants sarcasmes : "Le pauvre pape est bien gentil, me disent en gros ces dignes cathos, mais il n'entend rien aux choses sérieuses", c'est-à-dire au business. [1]

► Ne noircissons pas notre prochain. Le libéralisme est contre-nature, mais les bourgeois modérés ne le pratiquent pas par perversité : ils ne le voient simplement pas comme il est. (Ils ne voient d'ailleurs pas grand-chose en général - hormis leurs "valeurs" à usage interne). Un exemple caricatural en est donné par la liste des coups d'éclat du libéralisme macronien selon les personnes interviewées par Le Monde : "SNCF, ISF, apprentissage, ordonnances travail, lecture en primaire…" En quoi l'enseignement de "la lecture en primaire" serait-il lié au libéralisme ? Si cette idéologie marchande a introduit quelque chose à l'école, c'est l'addiction des écoliers au smartphone qui les hypnotise et inhibe leur faculté d'attention... [2] Mais si vous tentez d'expliquer ça à des "bourgeois modérés", ils vous répondront avec animosité que vous "mélangez tout". Et qu'il n'y a rien à redire à l'enquête du Monde puisqu'y figure ce à quoi se résume - à leurs yeux - l'engagement du catholique dans la société : la question des "couples homosexuels".



[1] J'ai entendu naguère cette opinion énoncée sous les voûtes de l'église St-Philippe-du-Roule par M. Bruno Lafont, invité là au titre de grand catholique de chez Lafarge. (Il a maintenant quelques ennuis d'ordre éthico-judiciaire).



[2] Le combat entrepris par M. Blanquer contre les téléphones portables à l'école et au collège est louable, mais c'est précisément une mesure qui ne doit rien au libéralisme. On peut même soutenir qu'elle est incompatible avec lui, puisqu'elle tend à limiter l'usage d'un des biens de consommation qui "tirent la Croissance" !