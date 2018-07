"Antispécisme" : rien à voir avec l'écologie

Façades aspergées de faux sang, vitrines brisées, tags "stop au spécisme"... Des groupuscules attaquent les artisans bouchers. Ce matin, un conseiller de Gérard Collomb recevait une délégation des victimes de ces actes de vandalisme. Deux nouvelles attaques, à Angers et dans les Yvelines, ont en effet été commises depuis la lettre du syndicat de la boucherie demandant protection au ministre...

Fin mars, déjà, une "militante vegan" avait été condamnée à sept mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme : elle avait publié un tweet haineux à l'encontre du boucher tué dans un supermarché à Trèbes lors du carnage jihadiste !

Cette flambée d'hystérie est "le vrai visage des Khmers-verts de l'écologie", proclament bien sûr les sites de la tribu symétrique opposée : ceux qui s'intitulent "libéraux-conservateurs". Rappelons néanmoins quelques évidences :

► l'écologie n'a rien à voir avec l'antispécisme. L'écologie est une science des relations ; l'antispécisme est un désir de tout confondre. Si tout se confondait, il n'existerait plus de relations... Qualifier les antispécistes d'écologistes est un amalgame injustifiable.

► l'antispécisme mène à la paranoïa. Pousser une absurdité jusqu'à la violence, se servir d'une compassion (alléguée) envers les animaux pour haïr des êtres humains, invoquer le fusionnel pour frapper des personnes... Autant de symptômes de dérive sectaire dont la société américaine a donné de nombreux exemples, et dont l'antispécisme - né d'un idéologue australo-américain - est un nouveau cas. S'en prendre à des artisans bouchers, c'est s'en prendre au fait intemporel de manger de la viande : donc s'en prendre à notre nature d'omnivores comme si le mal était l'humanité en soi - et non le système économique actuel, qui transforme en horreur l'élevage-abattage d'animaux au profit d'une consommation de masse immensément exagérée.



► Le vrai problème en effet n'est pas de manger (ou non) de la viande : c'est la quantité de viande que l'on fait manger aux contemporains. Autrement dit l'industrie de la viande sous la pression du productivisme. Le monde occidental actuel mange beaucoup trop de viande, ce qui lui nuit à tous points de vue ; mais la cause - loin en amont de l'étal du boucher - est le fait monstrueux de la surproduction croissante et de l'abattage industriel : c'est ce système qu'il faudrait abolir, avec l'univers productiviste global dont il fait partie. Vue sous cet angle, la question met donc en difficulté à la fois les écolophobes, défenseurs objectifs du productivisme, et... les agresseurs d'artisans bouchers, qui dénaturent et dépolitisent le combat pour le respect de l'animal. De même que l'antisémitisme était "le socialisme des imbéciles", l'antispécisme est l'écologisme des paranoïaques.