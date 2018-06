Moteurs truqués : un PDG allemand en prison

L'industrie d'outre-Rhin en voie de moralisation ? Pas si simple :

Un des grands patrons de l'automobile allemande, Rupert Stadler (PDG d'Audi depuis 2007) est en prison à Munich depuis le 18 juin dans l'affaire des moteurs truqués du groupe Volkswagen. Le parquet a placé M. Stadler en détention provisoire afin d'éviter "toute dissimulation de preuve". Stadler et le groupe VW avaient tenté d'éluder l'enquête depuis trois ans, mais le dossier est lourd ; le 13 juin, dans le même dieselgate, VW a été condamné par le tribunal de Brunswick à une amende d'un milliard d'euros. Et l'enquête s'étend au reste du secteur : le 12 juin, Daimler s'est vu enjoindre de "rappeler" 774 000 véhicules à travers l'Europe. Eux aussi étaient équipés de logiciels (illégaux) désactivant le système anti-pollution... Parallèlement, les sous-traitants automobiles se révoltent contre les "erreurs" - euphémisme - commises par les groupes, et exigent les chiffres réels de la fraude.

Jamais les juges allemands ne s'en étaient pris ainsi à la principale industrie d'outre-Rhin. N'en concluons pas trop vite que le capitalisme allemand est plus civilisé que son équivalent français : si un coup de barre se produit vraiment, il ne vient pas des industriels ni de la classe politique qui leur est liée ; il vient des magistrats, exaspérés de l'impunité dont jouissaient depuis des décennies les grands managers.

La connivence des politiques explique l'arrogance des managers depuis le début du scandale des moteurs truqués. Alors que les particules fines sont une nuisance sanitaire massive et avérée, les industriels ont d'abord nié les faits ; puis en ont admis une partie, mais en refusant la modification systématique des véhicules.

Les pouvoirs publics libéraux n'ont plus aucun moyen (ni volonté) de faire pression sur les industriels. Ce sont donc les juges qui prennent l'initiative...



Et en France ? Une information pour "tromperie aggravée" a été ouverte sur PSA, Renault, VW et Fiat Chrysler. L'enquête technique avance prudemment. Aucune conclusion ne semble encore s'en dégager. On devrait obtenir des nouvelles en septembre.