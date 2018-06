Corée : Kim Jong-un empoche la mise

Les "Occidentaux" éberlués se posent des questions :

Stupeur des "Occidentaux" devant le spectacle de Singapour. Annoncée et accompagnée par un fracas planétaire, la rencontre Trump-Kim n'aboutit à rien de compréhensible pour nos médias. Rivés qu'ils sont à l'homme de Washington, ils sont éberlués qu'il ne retire rien de ce face-à-face.

Le texte final de Singapour ne dit pas grand-chose sur la dénucléarisation : beaucoup moins en tout cas que l'accord de 1994 entre Clinton et Kim Jong-il, accord renié ensuite par G.W. Bush sous la pression du boutefeu John Bolton (redevenu aujourd'hui éminence grise de la Maison Blanche).

Pire : à Singapour, Trump a annoncé la suspension des manoeuvres militaires américaines en Corée du Sud. C'est l'une des choses que voulait obtenir Kim. Comment le président américain a-t-il pu se laisser mener là ? Effet sans doute de l'une de ses anciennes marottes (en finir avec ces alliances militaires qui coûtent cher) ; marotte que l'interlocuteur nord-coréen a su exploiter. Ainsi se confirme la faiblesse de Trump qui est de montrer son jeu, et l'inconsistance de sa réputation - fabriquée - de roi des dealers.

Devant cette suspension des manoeuvres militaires US "les conservateurs sud-coréens doivent être au bord de l'apoplexie", hasarde Abraham Denmark, du Kissinger Institute. N'a-t-il pas remarqué le double jeu de la Corée du Sud ? Séoul et Pyongyang jouent ensemble depuis le début de l'année (cf le coup de théâtre des J.O.) dans le dos de Washington. Les deux capitales ont monté d'un commun accord l'opération Singapour... Ce qui se profile est une ambition patriotique des deux Corée, approuvée par Pékin qui souhaite voir Pyongyang évoluer vers un capitalisme de parti unique à la chinoise : rassurante "ouverture" économique qui permettrait à Séoul d'éloigner le parrain militaire américain. Une désaméricanisation de la Corée du Sud étant l'objectif constant de la Chine, on devine la cohérence de tout ça...

On constate du même coup l'incompétence de la Maison Blanche. Et l'on comprend l'ire des think-tanks US : "Kim bénéficie maintenant d'une énorme victoire de propagande, d'une tonne de légitimité et de l'abandon des exercices militaires américains, avec rien ou presque en retour", fulmine Abraham Denmark. "C'est l'habileté et la créativité diplomatiques du président sud-coréen Moon Jae-in qui ont permis Singapour", constate pensivement Kingston Reif, de l'Arms Control Association. Encore un effort, et ils comprendront peut-être que l'équipe Trump a été manoeuvrée.

La rencontre de Singapour ouvre apparemment un cycle de négociations. Kim ne renoncera probablement pas à son arme nucléaire, instrument de souveraineté et de survie politique ; d'autant que les conseillers de Trump souhaitaient kadhafiser le leader nord-coréen et l'ont avoué sans fard. Mais une dénucléarisation de la Corée du Nord est l'objectif allégué des Américains. Si Kim s'y oppose au fil des pourparlers, les envoyés de Trump devront soit s'incliner, soit rompre ! Mais Kim aura empoché le gain initial.

Le patriotisme vietnamien avait vaincu par la guerre le géant américain. Le patriotisme coréen pourrait réussir à le ridiculiser par la diplomatie.