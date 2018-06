Enfant, smartphone et porno : l'alarme des médecins

Le 15 juin, des professionnels de santé parmi lesquels le Pr Nisand (président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français) ont interpellé les pouvoirs publics sur un sujet tabou, l'exposition massive à la porno pour les enfants et les adolescents :

Pourquoi ce sujet était-il tabou ? Parce qu'il met directement en cause l'industrie des smartphones : business privé dont l'emprise sur les circuits nerveux de la société intimide les pouvoirs publics, qui s'en rendent de plus en plus complices.

"Les films pornographiques, gratuits et accessibles en un clic, sont visionnés principalement par l'intermédiaire des smartphones qui échappent au regard des parents", constate le Pr Nisand [*] : par le smartphone, "la rencontre avec les images pornographiques peut se produire dès le plus jeune âge, dans la cour de récréation du primaire et parfois de façon non souhaitée : lorsqu'un enfant les met sous les yeux d'un autre ou qu'une fenêtre intempestive s'affiche." Selon l'enquête Opinionway d'avril dernier, 62 % des jeunes adultes disent avoir vu leurs premières scènes pornographiques hard avant l'âge de 15 ans. Chez les 14-17 ans, 18 % des garçons et 12 % des filles en regardent "au moins une fois par semaine" ; près de 10 %, "une ou plusieurs fois par jour". Ces scènes filmées font partie du parasitage de la vie quotidienne (addiction aux réseaux sociaux et aux jeux vidéo) qui bloque les études de l'enfant et de l'adolescent ; contexte dans lequel on doit approuver les mesures prônées par le ministre de l'Education nationale.



Le résultat de l'addiction au porno est anthropologiquement dramatique : ne pouvant comprendre qu'il s'agit de mises en scène (et de business), l'enfant voit ces scènes comme si elles étaient la vie normale. Il en tire une conception fausse de la sexualité, qu'il absorbe comme une prescription ambiante. "C'est devenu le modèle dominant", souligne Clara Hatem (Maison des femmes de Saint-Denis)... Selon le psychiatre Serge Hefez [*], spécialiste de la thérapie familiale, "de plus en plus de jeunes s'enferment dans un huis-clos avec les images pornographiques. Le schéma est le même que dans les autres addictions." Beaucoup d'adolescentes se voient imposer par leurs jeunes partenaires des pratiques à plusieurs et des actes de sodomie qu'ils ont vus sur leur smartphone.



La "génération smartphone" est ainsi en proie à un business de la téléphonie qui véhicule une vision nuisible de l'existence. Réagir contre cela est nécessaire et urgent. Nombre d'éducateurs le disaient depuis plusieurs années, sans parvenir à se faire écouter : ni des parents, qui sous-estiment le problème parce que l'indifférence les arrange (sauf quand éclatent des scandales ou des drames) ; ni des pouvoirs publics ; ni bien sûr des industriels de la téléphonie ou de l'internet, prompt à déchaîner l'ire des "défenseurs des libertés numériques" contre toute proposition de "limitation de l'accès". On sait par ailleurs que les ventes de smartphones "boostent la croissance".

Ces arguments libéraux-libertaires avaient pour effet - jusqu'à présent - de clore le débat. Il semble pouvoir se rouvrir aujourd'hui sous la pression de personnalités qui étaient écoutées des pouvoirs publics (en d'autres domaines), comme le Pr Nisand. Mais les oppositions ne désarmeront pas. Les libertaires jugent obscurantiste l'interdiction d'accès aux sites X pour les mineurs - et s'opposent à tout "traçage des usages pornographiques des gens". Les libéraux geignent contre "de nouvelles exigences légales qui viendraient s'ajouter au carcan qui étouffait déjà l'entreprise". Trente ans après la prise du pouvoir global par le libéralisme, s'attaquer aux responsabilités sociétales du business attire la colère de l'Olympe.



__________

[*] Le Monde 16/06.