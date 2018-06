Vatican : le discours du pape aux pétro-gaziers mondiaux

"L’exigence de croissance économique continuelle a provoqué de sévères conséquences écologiques et sociales, notre système économique actuel prospérant sur l’extraction toujours croissante, la consommation et le déchet..." Sévère dans son diagnostic, chaleureux dans ses encouragements à la prise de conscience, c'est le discours du pape François aux représentants des secteurs de l'énergie réunis le 9 juin au Vatican :



Discours du pape François

aux participants à la rencontre avec les dirigeants

des principales compagnies pétrolières et gazières

et des autres secteurs concernant l’énergie

Salle clémentine, samedi 9 juin 2018

<< Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue en conclusion de votre conférence sur La transition énergétique et le souci du bien commun, tenue ici au Vatican [à l’invitation de l’Académie pontificale des sciences]. C’est un signe très positif que de voir des hommes et des femmes en position d’influencer des décisions, des initiatives et des investissements dans le domaine de l’énergie, aient engagé un utile partage de vues et de champs de compétences. Je vous remercie d’avoir pris part à cette rencontre importante et j’ai confiance dans le fait qu’en vous écoutant mutuellement, vous avez pu réexaminer les vieux principes et acquérir de nouvelles perspectives.

Le rythme rapide du progrès des sciences et de la technologie s’accompagne d’une communication accélérée. Tout élément nouveau, vrai ou faux, toute idée, bonne ou mauvaise, tout nouvelle façon de faire, fructueuse ou non, peuvent être diffusés en quelques secondes. Les personnes peuvent se rencontrer et les biens s’échanger avec une rapidité et une efficacité jusque là inconcevables, traversant instantanément continents et océans. Nos sociétés sont plus interconnectées de jour en jour.

Ce mouvement massif de l’information, des personnes et des choses dépense d’immenses ressources d’énergie. Plus que jamais auparavant, des pans entiers de notre existence dépendent de l’énergie. Et il faut déplorer que nombre de gens dans notre monde – plus d’un milliard selon les estimations – manquent d’accès à l’électricité.

Nous voilà au défi de trouver les moyens de fournir cet immense approvisionnement d’énergie, requis pour répondre aux besoins de tous, tout en développant les moyens d’user des ressources naturelles sans provoquer des déséquilibres environnementaux, une dégradation et une pollution gravement nuisibles à notre famille humaine dans le présent et l’avenir.

Il n’est pas juste d’assouvir cette “soif” en ajoutant à la soif d’eau, subie par d’autres peuples, la pauvreté ou l’exclusion sociale. Le besoin d’énergie grandissante et immédiate pour actionner notre machinerie ne peut se satisfaire au prix de la pollution de l’air que nous respirons. Le besoin d’étendre les espaces d’activités humaines ne peut se satisfaire par des moyens mettant sérieusement en danger notre propre existence et celle des autres espèces vivant sur la Terre.

C’est “le faux présupposé qu’une quantité infinie d’énergie et de ressources soit disponible, qu’il soit possible de les renouveler rapidement, et que les effets négatifs de l’exploitation de l’ordre naturel puissent être aisément absorbés” (Laudato Si’, 106).

La question de l’énergie est devenu l’un de nos principaux défis, en théorie et en pratique, au regard de la communauté internationale. La façon dont nous affrontons ce défi déterminera notre qualité globale de vie et la possibilité concrète de résoudre des conflits dans différentes régions de notre monde - ou, à cause de graves déséquilibres environnementaux et du manque d’accès à l’énergie, d’infliger à ces régions de nouvelles causes de destruction de la stabilité sociale et des vies humaines.

D’où le besoin de définir une stratégie d’ensemble à long terme, capable de procurer la sécurité énergétique et – par des engagements précis envers le problème du changement climatique – de soutenir la stabilité économique, la santé publique, la protection de l’environnement et le développement humain intégral.

Dans mon encyclique Laudato Si’, j’ai appelé les personnes de bonne volonté (§§ 3 et 62-64) au soin de notre maison commune, en particulier pour une “transition énergétique” (§ 165) visant à éviter les désastreux changements climatiques qui compromettraient le bien-être et l’avenir de la famille humaine et de notre maison commune. Sous ce rapport, il est important que de sérieux efforts soient faits pour opérer une transition vers un plus grand usage de sources d’énergie efficientes mais peu polluantes.

C’est un défi historique. C’est aussi une immense occasion d’encourager les efforts pour assurer un accès énergétique plus complet aux pays moins développés, spécialement dans les régions isolées, ainsi que pour diversifier les sources d’énergie et promouvoir un développement viable des formes d’énergie renouvelables.

Nous savons que tous ces défis sont liés entre eux. Si nous voulons éliminer la pauvreté et la faim, comme y appellent les Objectifs de développement durable des Nations-Unies, le milliard de gens privés d’électricité doivent y avoir accès. Mais cette énergie doit aussi être propre, par la réduction de l’usage systématique des carburants fossiles. Notre désir d’assurer l’énergie à tous ne doit pas mener à l’effet pervers de changements climatiques extrêmes dus à une élévation catastrophique des températures globales, à des environnements plus hostiles et à une pauvreté croissante.

Comme vous le savez, en décembre 2015, 196 Etats ont négocié et adopté l’accord de Paris avec sa ferme décision d’empêcher le réchauffement global de dépasser 2 degrés centigrades et, si possible, 1,5 degrés centigrades. Deux an et demi plus tard, les émissions de dioxyde de carbone et les concentrations de gaz à effet de serre restent très élevées. C’est une inquiétude et une cause de véritable préoccupation.

Encore plus inquiétante : la recherche continuelle de nouvelles réserves de combustibles fossiles, alors que l’accord de Paris souligne l’urgence de les laisser sous terre...

C’est pourquoi nous avons besoin de parler ensemble – industrie, investisseurs, chercheurs, consommateurs – de la transition et de la recherche d’alternatives. La civilisation a besoin d’énergie, mais l’énergie ne doit pas détruire la civilisation !

Mettre sur pied une formule énergétique adéquate est essentiel pour combattre la pollution, éliminer la pauvreté et promouvoir l’égalité sociale. Ces aspects se renforcent souvent mutuellement : la coopération dans le domaine énergétique concerne à la fois le secours à la pauvreté, la promotion de l’inclusion sociale et la protection de l’environnement. Et si l’on veut atteindre ces objectifs, cela demande aussi de respecter les droits des peuples et des cultures… (cf. Laudato Si’, § 144). Devraient être compatibles avec ces objectifs les mesures fiscales et économiques, les transferts de capacités technologiques, et, plus généralement, la coopération nationale et internationale dans des domaines comme l’accès à l’information ; cette dernière devrait n’être pas vue comme le produit d’une idéologie particulière, mais comme faisant partie d’une société civilisée…

Toute exploitation de l’environnement qui refuserait de prendre en compte ces enjeux à long terme, ne tenterait que de stimuler une croissance économique à court terme – mais aurait certainement, dans la durée, un impact négatif qui affecterait l’égalité entre générations et les processus de développement.

Une évaluation critique de l’impact des décisions économiques sur l’environnement sera toujours nécessaire, afin de prendre en compte leurs coûts humains et environnementaux à long terme. Dans la mesure du possible, une telle évaluation devrait impliquer les institutions et communautés locales dans les processus de décision.

Un progrès a résulté de vos efforts. Des compagnies pétrolières et gazières développent des approches plus précautionneuses pour évaluer le risque climatique et lui ajuster leurs pratiques professionnelles. C’est louable. Des investisseurs globaux affinent leurs stratégies pour prendre eux aussi en compte les questions d’environnement et de viabilité. De nouvelles approches de “finance verte” commencent à se faire jour.

Un progrès a réellement été fait : mais est-ce assez ? serons-nous dans les temps ? Personne ne peut répondre à cela de façon certaine, et chaque mois qui passe rend plus pressant le défi de la transition énergétique.

Les décisions politiques, la responsabilité sociale de la part du monde des affaires, les critères gouvernant les investissements – tout cela doit prendre pour guide la poursuite du bien commun à long terme et la solidarité concrète entre les générations. Il ne devrait plus y avoir de place pour les efforts opportunistes et cyniques afin de gagner de petits résultats partiels et court-termistes – qui se déchargent des coûts et dégâts sur les générations futures.

Il y a aussi des raisons éthiques pour se tourner vers une transition énergétique globale avec un sentiment d’urgence. Nous le savons, chacun est concerné par le changement climatique. Mais ses effets ne sont pas distribués uniformément. Ceux qui souffrent le plus du réchauffement climatique sont les pauvres, avec la perturbation croissante du secteur agricole, l’insécurité en matière d’eau et l’exposition aux événements météorologiques sévères. Beaucoup de ceux qui en ont le moins les moyens, sont déjà forcés de quitter leurs foyers et d’émigrer vers d’autres lieux, qui se révèlent accueillants ou non. Un nombre encore beaucoup plus grand devra le faire dans l’avenir... La transition vers une énergie accessible et propre est notre devoir envers des millions de nos frères et sœurs de par le monde, envers les pays pauvres et envers les générations futures.

Un progrès décisif dans ce sens ne pourra se faire sans une conscience accrue du fait que nous sommes tous membres de la même famille humaine, unie par des liens de fraternité et de solidarité. Ce n’est qu’en pensant et en agissant dans le souci constant de cette unité sous-jacente qui dépasse toutes les différences, en cultivant le sens de la solidarité inter-générationnelle universelle, que nous pourrons aller de l’avant.

Ce monde interdépendant nous appelle à concevoir et réaliser un projet commun à long terme : investir aujourd’hui pour construire les lendemains. L’air et l’eau ne suivent pas différentes lois selon les pays qu’ils traversent ; les polluants n’agissent pas différemment selon l’emplacement géographique : ils suivent les mêmes règles partout. Par conséquent ils appellent des réponses globales, à chercher dans la patience et le dialogue, et à mener avec persévérance et rationalité.

La foi illimitée dans les marchés et la technologie aura mené beaucoup de gens à croire que s’en remettre aux systèmes économiques ou techniques suffirait à remédier aux déséquilibres écologiques et sociaux. Mais nous devons admettre que l’exigence de croissance économique continuelle a provoqué de sévères conséquences écologiques et sociales, notre système économique actuel prospérant sur l’extraction toujours croissante, la consommation et le déchet.

“Le problème est que nous n’avons pas encore la culture nécessaire pour faire face à cette crise ; nous manquons de chefs de file capables d’ouvrir des chemins en cherchant à répondre aux besoins actuels mais en incluant tout le monde et sans nuire aux générations futures…” (Laudato Si’, § 53).

Réfléchir à ces questions culturelles, qui sous-tendent le reste, nous mène à de nouvelles pensées sur le sens véritable de la vie. “Il n’y aura pas de nouvelle relation avec la nature sans un être humain nouveau” (Laudato Si’, § 118) : de tels renouvellements demandent une nouvelle forme de leadership, et de tels leaders doivent avoir une conscience claire et profonde du fait que la Terre est un unique système et que l’humanité est un unique ensemble. Le pape Benoît nous a rappelé que “le livre de la nature est unique et indivisible, qu’il s’agisse de l’environnement comme de la vie, de la sexualité, du mariage, de la famille, des relations sociales, en un mot du développement humain intégral. Les devoirs que nous avons vis-à-vis de l’environnement sont liés aux devoirs que nous avons envers la personne considérée en elle-même et dans sa relation avec les autres. On ne peut exiger les uns et piétiner les autres. C’est là une grave antinomie de la mentalité et de la praxis actuelle qui avilit la personne, bouleverse l’environnement et détériore la société” (Caritas in Veritate, § 51).

Chers frères et sœurs, j’en appelle particulièrement à vous, hommes et femmes si doués en talents et en expérience. Vous avez démontré votre aptitude à innover et à améliorer la vie de nombreuses personnes par votre créativité et votre expertise professionnelle ; mon espoir est que vous mettrez ces dons au service de deux grands besoins du monde d’aujourd’hui : se soucier des pauvres et se soucier de l’environnement. Je vous invite à devenir le noyau d’un groupe de leaders envisageant la transition écologique globale d’une façon qui prenne en compte tous les peuples de la terre et les générations futures, toutes les espèces, tous les écosystèmes. Voyez cela comme la plus grande de toutes les occasion de leadership : celle qui aura un effet durable pour la famille humaine, et celle qui fera appel à vos rêves et à vos idées les plus audacieux. Ce n’est pas quelque chose qui puisse être entrepris individuellement ou par vos entreprises seules ; pour autant et si vous travaillez ensemble, l’un avec l’autre, il y a une chance pour voir naître une nouvelle approche inédite jusqu’ici.

Embrasser ce défi impliquera une responsabilité immense, et demande la grâce de Dieu et la bonne volonté d’hommes et de femmes en tout lieu. Il n’y a pas de temps à perdre : nous avons reçu du Créateur la Terre comme jardin et foyer ; ne la laissons pas aux générations futures comme un désert. Avec ma reconnaissance, je vous donne ma bénédiction et je prie le Tout-Puissant d’accorder à chacun de vous la plus grande résolution et le courage de travailler ensemble pour servir notre maison commune. >>