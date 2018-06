La "droite" : une notion introuvable... et vide de sens

L'inconscient de la "vraie droite" : religion + armée au service du bourgeois ?

Dessin : hommage à Tardi Une chronique de Valeurs actuelles (oui !) révèle le problème :

Ce garçon sympathique qu'est Denis Tillinac a au moins un tort : vouloir sauver le mot "droite" qui n'a pas plus de sens que le mot "gauche". Depuis un quart de siècle, droite et gauche n'étaient plus que deux étiquettes sur la même marchandise libérale : étiquettes encore dévaluées aujourd'hui par le produit Macron, dernier outil du libéralisme auquel se rallient les électeurs et les notables du centre droit. Ne s'obstinent à se dire "la vraie droite" que des jobards ou des ultras, persuadés que l'heure vient de fusionner les débris du sarkozysme avec ceux du lepénisme - en ajoutant la phobie du migrant au fond de sauce du libéralisme économique (what did you expect ?). Peu engageante perspective...



Publiée le 7/07 (bizarrement dans un hebdo libéral-conservateur fasciné par la macronie), une chronique de Tillinac tente néanmoins, une fois de plus, le sauvetage du mot "droite".

Lui aussi trouve peu engageante la perspective des ultras : "Marion Maréchal, écrit-il, va créer à Lyon une sorte de Sciences Po alternatif [l'ISSEP] aux fins de contester le magistère intellectuel et moral de la gauche française..." Tillinac trouve ça inutile pour plusieurs raisons. D'abord, dit-il, parce que ce magistère de la gauche "n'est pas loin du dépôt de bilan"... (Seule la droite la plus tardigrade croit gémir sous la botte du marxisme en 2018, alors que cette époque est celle de l'Argent). Mais surtout, explique-t-il, "rien de plus inopportun que de procurer au manichéisme de cette gauche de quoi se refaire la cerise en claquemurant le mot "droite" dans un nouveau ghetto..."

Admettons pour l'instant - mais je n'en crois rien - que le mot "droite" aurait un brillant avenir s'il n'était pas "claquemuré dans un ghetto". À cet égard, dit Tillinac, "le projet de Marion Maréchal est une mauvaise idée : on n'en retiendra que le nom de son initiatrice et son affiliation partisane. Si Lacan vivait encore, il noterait malicieusement la glissade sémantique du lepénisme au... maréchalisme. Nul ne conteste le talent [...] de ladite dame blonde ; tous les jeunes gens un peu droitiers, un peu tradis et inconsolables de la déconfiture de Fillon en raffolent. Que d'aucuns, moins jeunes et plus droitiers, préméditent de la propulser sur le théâtre politique en se gargarisant hors de saison des préceptes de Gramsci, c'est l'affaire d'une faction. La droite - terme générique - ruinerait son crédit en plongeant tel Gribouille dans une mare idéologique où se reflètent de vieilles lunes..."

Ce passage de la chronique de Tillinac est très discutable sur le plan conceptuel, mais intéressant dans certaines de ses constatations :

1. ce qu'il dit des "jeunes gens" coachés par des "moins jeunes" montre sa connaissance du micro-milieu maréchaliste, qui pétarade tant qu'il peut depuis quelques mois ;

2. que des jeunes gens puissent être "inconsolables de la déconfiture de Fillon" paraît bouffon, mais c'est un fait dans un certain milieu social (très circonscrit) ;

3. que des gens de droite "se gargarisent" de la référence à Gramsci, montre qu'ils ne l'ont pas lu. L'idée qu'ils s'en font se limite à un slogan : celui du "pouvoir culturel", qui ne veut rien dire si on l'isole du contexte gramscien où il a pris forme.

Car ce contexte est celui de la lutte des classes ! Pour Gramsci (Ecrits politiques, Cahiers de prison), toute "culture" est liée à une classe sociale et à une phase historique. A l'époque où Gramsci écrit, il analyse la "culture" hégémonique comme un habillage des intérêts de la bourgeoisie dominante : habillage servant à diffuser dans toutes les classes "du consentement aux intérêts bourgeois". Le combat culturel selon Gramsci vise à briser ce consentement en créant, pour soutenir les luttes des travailleurs, une "culture" qui leur soit propre... La montée de cette contre-culture est donc inséparable des luttes sociales d'émancipation, sa mission étant de les accompagner.



Naturellement, l'analyse de classe gramscienne n'a pas d'équivalent dans la pensée des señoritos de la bonne société jouant aux "gramsciens de droite" en 2018. N'osant dire - et pour cause - que l'Argent est ce dont il faudrait émanciper la société, ils seraient bien en peine d'accoucher une "culture" émancipatrice. La "contre-culture" qu'ils invoquent se résume à exhumer les bien-pensances du passé, comme si elles avaient valeur intemporelle alors que pour Gramsci les idées sont le produit changeant des contextes socio-historiques. Parmi ces bien-pensances on trouve, entre deux images d'Epinal, la bonne vieille obsession libérale de liquider tout ce qui résiste à l'Argent. Les ex-jeunes gens de la Vraie Droite ont beau jouer aux rebelles, ce sont les arrière-neveux du hobereau de La Varende [*] tombé dans les rangs versaillais en 1871 "pour défendre la société".

D'où les satires qui circulent déjà sur les réseaux sociaux à leur sujet, comme ce pastiche de programmes de l'ISSEP :



MODULE "ÉCONOMIE & LIBERTÉS" ► Fusions, acquisitions, traditions, par Charles Beigbeder ► Start-up identitaires : comment faire du neuf avec du vieux, par Charles Beigbeder ► Le code du travail: un vestige socialiste, par Charles Beigbeder ► Travail en intérim et à temps partiel : de nouvelles libertés, par Charles Beigbeder ► Suppression du SMIC, un tabou à dépasser, par Charles Beigbeder

MODULE "IDENTITÉ CATHOLIQUE" ► Jésus, entrepreneur incompris, cycle bilingue par le cardinal George Pell ► L'argent, signe d'élection divine, par Clara Gaymard ► Bétonner la Création : un levier de croissance, par Gérard Mulliez ► Guillaume de Nogaret : le vrai catholicisme [**], par Thibaut Collin ► Lafarge : la doctrine sociale de l'Eglise en action, par Bruno Lafont...





Quant à Denis Tillinac, pourquoi persiste-t-il à vouloir appeler "droite" ce qu'il croit devoir sauver : une posture étrangère à toute politique ? Je cite la fin de sa chronique : "La droite est une allergie à l'air du temps, une mélancolie, un romantisme, un dandysme, quelquefois un passéisme. C'est le bivouac des coeurs meurtris, le soleil noir des âmes dépossédées. Comment la définir, après l'extinction des étoiles rouges dans le ciel des idées ?" Depuis que le communisme est mort, la droite est introuvable. Elle n'existait que pour justifier tout ce qui "s'opposait" à lui, y compris des fautes et des crimes... Lui disparu, elle perd son prétexte lyrique et se décompose. Les uns retournent à la finance. Les autres lorgnent vers l'extrême droite (qui remplace "le communisme" par "l'islam"). Et certains font les deux à la fois.



__________

[*] Manfred de La Bare, dans le roman Le troisième jour (Grasset 1947).

[**] Envoyé de Philippe le Bel, Guillaume de Nogaret est censé avoir fait gifler le pape Boniface VIII à Anagni, le 8 septembre 1303.