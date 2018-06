L'actualité débattue ce matin, sur RND puis sur RCF

Sur RND chez Louis Daufresne, avec Henrik Lindell, Victor Loupan et moi : la Cour suprême US et la liberté de conscience / Les 'fake news' / La loi littoral menacée...

https://radionotredame.net/2018/radio-notre-dame/debat-de...

Sur RCF chez Antoine Bellier, avec Yann Mens (Alternatives économiques), Jérôme Quéré (Europe Direct) et moi : Netanyahu-Macron, Trump et le G 7 / Les migrants et l'UE / Le nouveau gouvernement espagnol...

https://rcf.fr/actualite/formule-club-visite-de-netanyahu...