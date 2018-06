Les maires abusifs... et les "catholiques non-pratiquants"

Le maire de droite d'une ville du Nord (Roncq, 13 657 habitants) annonce son intention de retirer une église au culte sans même avoir consulté le diocèse :

C’est l’archevêque de Lille, Mgr Ulrich, qui a donné le premier coup de poing sur la table la semaine dernière. Résumons : en novembre 2016, l’ancien maire de la ville de Roncq, dans le Nord, décide de fermer l’église St-Roch à la suite d’un "rapport d’inspection du bâtiment révélant une fragilité des voûtes". En juin 2017, un nouveau maire est élu sous l'étiquette Les Républicains. Il a 43 ans, il s’appelle Rodrigue Desmet. En mai 2018, il déclare : "L’église doit animer un quartier, être ouverte à tous. Ce n’est pas ce que permet le culte.... Je ne suis pas prêt à restaurer ce bâtiment sans un vrai projet qui concernera toute la population, et pas seulement les chrétiens." Autrement dit : le maire veut changer autoritairement l'affectation de l'église.



Ce maire serait-il christianophobe ? Ce n'est même pas sûr. Il veut changer l'affectation du bâtiment de l'église St-Roch, mais il veut changer aussi (non moins autoritairement) la destination de l'école roncquoise de musique : institution tout à fait laïque et qui marchait très bien (340 élèves, 28 enseignants dont beaucoup de bénévoles) ! M. Desmet veut la transformer elle aussi en service d'animation municipale.

Le coup de force du maire sur l'école de musique indigne une partie de la population et du conseil municipal, qui réclament "le retour au dialogue entre le maire et les enseignants". C’est aussi ce que réclame Mgr Ulrich dans l’affaire St-Roch. Le coup de force du maire contre l’église, dit-il, est illégal. M. Desmet dit avoir fermé St Roch pour faire émerger des idées ? Mais des idées pour l’avenir de l’église, l’évêque en avait proposé à la mairie : en 2012, en 2015, en 2017... Il s’apprêtait à en proposer encore en ce mois de juin 2018. Et ces idées venaient des paroissiens roncquois.

D’où la fermeté de l’évêque : « Monsieur le maire tente un coup de force, alors qu’une rencontre entre lui et moi est prévue en juin. Mais je ne le rencontrerai que lorsque l’église aura été rouverte, puisqu’elle a été fermée sans respect des règles. » Les règles de la loi laïque de 1905, bien sûr, qui réserve les églises catholiques aux célébrations du culte catholique...

Prétendre changer la destination d"une église sans accord préalable avec le diocèse est contraire à la loi républicaine.



D’où vient qu’un maire puisse se comporter de cette façon ? Sans doute, en partie, de l’intolérance antireligieuse ambiante : "sociétale" donc liée au néolibéralisme, la méconnaissance de la foi catholique, et le mépris envers les citoyens qui la professent encore, imprègnent aujourd'hui des pans entiers de la société française.



Balayons cependant devant notre porte. Si des maires veulent fermer des églises, c'est qu'elles sont "vides". Mais la chute de la pratique religieuse vient d'une évaporation de la foi : se dire "catholiques non pratiquants", ne plus participer à l’eucharistie, manifeste (pour le moins) une certaine indifférence envers le coeur même de la foi. Or voilà des "catholiques" qui n'éprouvent pas le besoin vital de communier au corps du Christ - mais qui vont ensuite clamer sur Twitter et Facebook que fermer des églises est une atteinte à leurs "valeurs", et que "ça fait le jeu de l'islam" ! Nous visons une époque bizarre.