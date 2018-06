L'argent a gagné contre les jardins des serres d'Auteuil

Le juge d'appel administratif bénit le bétonnage des serres d'Auteuil par la multinationale du tennis industrie ! Face au people-business et à son annexe "politique" (gauche + droite), le patrimoine ne pèse pas plus que l'environnement :

Communiqué du Comité de soutien des serres d'Auteuil



<< LE 24 MAI DERNIER , NOUS AVONS APPRIS LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS CONCERNANT NOTRE APPEL CONTRE LE PERMIS DE CONSTRUIRE UN STADE DE 4 900 PLACES DANS LE JARDIN BOTANIQUE DES SERRES D‘AUTEUIL PAR LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS (FFT) APPUYÉE PAR LA MAIRIE DE PARIS.

NOUS SOMMES DÉBOUTÉS DE NOTRE APPEL, ET LE PERMIS DE CONSTRUIRE EST DECLARÉ LÉGAL : PAS UN SEUL DE LA SOIXANTAINE D’ARGUMENTS DEFENDUS PAR NOS AVOCATS (patrimoine, urbanisme, botanique) N’A TROUVE GRÂCE AUX YEUX DES JUGES. AUTANT DIRE QUE LA LEGISLATION FRANCAISE EST MAL ADAPTEE A LA DEFENSE DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE.

C’EST UNE DEFAITE POUR LE PATRIMOINE, POUR L’ART PAYSAGER, POUR LA BOTANIQUE ET LES ESPACES VERTS : EN HUIT ANNÉES DE COMBAT ET DE PROCÉDURE, NOUS N’AVONS TROUVÉ AUCUN RESPONSABLE POLITIQUE DÉCISIONNAIRE, AUCUN MINISTRE CONCERNE, AUCUN JUGE, POUR PRESERVER L’UN DES PLUS BEAUX JARDINS PARISIENS, chef d’œuvre architectural et paysager datant de la fin du XIXe siècle.

IL FAUT GARDER EN MEMOIRE LES PRINCIPALES ETAPES QUI ONT RENDU POSSIBLE CE CRIME PATRIMONIAL CONTRE LE CHEF D’ŒUVRE de FORMIGÉ, EGAL EN SON TEMPS DE BALTARD et EIFFEL :

** DEBUT 2011, BERTRAND DELANOE, MAIRE DE PARIS, PROPOSE A LA FEDERATION DE TENNIS D’ETENDRE ROLAND-GARROS SUR LE JARDIN BOTANIQUE, LUI OFFRANT NOTAMMENT LES BÂTIMENTS INSCRITS MONUMENTS HISTORIQUES de L’ORANGERIE et du FLEURISTE.

** LUI SUCCEDANT EN AVRIL 2014, ANNE HIDALGO POURSUIT LE MEME PROJET, LES AVOCATS DE LA MAIRIE DE PARIS SE TENANT AUX COTES DE CEUX DE LA FFT LORS DE CHAQUE RECOURS DES ASSOCIATIONS.

** CELA ALORS MEME QUE CES ASSOCIATIONS ONT PROPOSÉ DÈS MARS 2013 UN PROJET ALTERNATIF BIEN MIEUX ADAPTÉ (EXTENSION DE ROLAND-GARROS SUR L’AUTOROUTE A 13) TOTALEMENT IGNORÉ PAR LA MAIRE DE PARIS, QUI APPOSE LA SIGNATURE FINALE AU PERMIS DE CONSTRUIRE le 9 JUIN 2015,

** DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DU PATRIMOINE et de L’ENVIRONNEMENT (Sites et Monuments, Vieilles Maisons Françaises, SOS Paris, FNE Ile de France) ainsi que DES HERITIERS de FORMIGÉ lancent alors des recours auprès du tribunal administratif et du tribunal de grande instance. Saisis en référé, ces tribunaux SUSPENDENT en DECEMBRE 2015 puis MARS 2016 les TRAVAUX dans le JARDIN BOTANIQUE en attendant les jugements au fond.

** MALHEUREUSEMENT, début OCTOBRE 2016, saisi par le Fédération de tennis et la Mairie de Paris, le CONSEIL D’ETAT ORDONNE LA REPRISE DES TRAVAUX, ASSENANT UN COUP FATAL AUX DEFENSEURS DES SERRES D’AUTEUIL. PEU IMPORTE AU CONSEIL D’ETAT QU’IL S’AGISSE D’UN MONUMENT A LA FOIS HISTORIQUE et d’UN SITE NATUREL CLASSE, BIEN AU CONTRAIRE : IL ESTIME QU’ UN STADE DE SPORT DE 5000 PLACES A TOUT A FAIT SA PLACE DANS UN JARDIN BOTANIQUE, QU’ IL N’ETAIT MËME PAS NECESSAIRE DE DECLASSER LA PARTIE DU JARDIN CONCERNEE, ET QU’UN MORCEAU DE PELOUSE A ROLAND GARROS VAUT LARGEMENT DES ALLEES OMBRAGEES D’UNE CENTAINE D’ARBRES BORDANT DES SERRES CHAUDES PERMETTANT AU PUBLIC D’ADMIRER UNE COLLECTION RARISSIME DE QUELQUE 10 000 PLANTES TROPICALES !

VOILA POURQUOI ON PEUT VOIR AUJOURD’HUI, DANS LE JARDIN BOTANIQUE DES SERRES D’AUTEUIL, UN ENORME EDIFICE DE VERRE ET DE FER MONTANT A L’ASSAUT DU CIEL JUSQU’ A HUIT METRES DE HAUTEUR (voir la photo). IL S’AGIT DE SERRES ENTOURANT LE STADE DE 5000 PLACES, « REINTERPRETEES DE FACON MODERNE », PARAIT-IL. MAIS UN COUP D’ŒIL AUX DOUCES COURBES DES SERRES DE FORMIGE VOISINES, FONDUES DANS LE PAYSAGE, SUFFIT A SOULIGNER L’AGRESSIVITE MASSIVE DES SERRES ULTRA MODERNES.

VOILA CE QU'ON APPELLE PRIVATISER L’ESPACE PUBLIC AU PROFIT D’UNE FEDERATION DE SPORT RICHISSIME AVEC LA COMPLICITE DE LA MAIRIE DE PARIS, AU MEPRIS DES BESOINS DES PARISIENS COMME DES VISITEURS, DONT VOUS ETES LES REPRESENTANTS LES PLUS FERVENTS.

TOUT EN VOUS REMERCIANT POUR VOTRE SOUTIEN SI FIDELE, QU’AUCUN RESPONSABLE N’A VOULU PRENDRE EN COMPTE, NOUS NOUS DEMANDONS S’IL FAUT POURSUIVRE LE COMBAT « POUR LE PRINCIPE », OU PLUTOT DANS L’ESPOIR DE FAIRE EVOLUER LA LEGISLATION.

EN TOUT CAS, LES COMBATS EN FAVEUR DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT NE VONT PAS MANQUER…

BIEN CHALEUREUSEMENT A TOUTES ET TOUS ET ENCORE TOUS MES REMERCIEMENTS POUR VOTRE MOBILISATION. >>

Lise Bloch-Morhange

porte-parole du Comité de soutien des Serres d'Auteuil

Bling-bling wins