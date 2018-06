Le PDG de Bayer confond cancérologues et idéologues

Et ça en dit long sur la société dans laquelle nous entrons :

L'état d'esprit des grands patrons serait-il caricatural ? PDG du géant pharmaceutique et agro-chimique Bayer (qui rachète Monsanto), M. Werner Baumann vient de déclarer : "Le progrès ne doit pas être stoppé en raison d'un renforcement des fronts idéologiques".

Pour comprendre en quoi cette phrase est caricaturale, il faut voir ce qu'elle vise : il s'agit du débat - notamment français - sur une interdiction du glyphosate.

Ce débat a un double point de départ : d'une part, l'avis du Centre international de lutte contre le cancer (CIRC), qui juge le glyphosate "probablement cancérogène" ; d'autre part, le scandale des agences scientifiques allemande et bruxelloise qui ont jugé le glyphosate inoffensif en fonction de "rapports" fournis par... Monsanto et Bayer.

Quand M. Baumann (Bayer) qualifie d'idéologues ceux qui prêtent attention à l'avis du CIRC, il assimile donc la cancérologie à une idéologie. En quoi serait-elle une idéologie ? En ceci qu'elle contredit les intérêts commerciaux de Bayer-Monsanto.

Depuis la prise du pouvoir globale par le néolibéralisme dans les années 1990, en effet, le mot "idéologie" a perdu son sens neutre classique ("système d'idées") pour prendre un sens instrumental au service de l'économique : toute analyse défavorable au néolibéralisme est déclarée "idéologique", donc disqualifiée, "idéologique" étant désormais synonyme de "pas sérieux mais inquiétant" ; glissement de sens conforme à la mentalité comptable devenue l'ultima ratio du monde actuel.

M. Baumann est bien de son temps quand il voue aux poubelles sociétales un avertissement des cancérologues - qui ne sont évidemment pas des comptables.



Ajoutons à cela que Monsanto mène depuis un an une campagne de diffamation personnelle systématique contre les cancérologues, comme naguère le firent les industriels du tabac. Campagne relayée par les médias libéraux-conservateurs français rendus fous par l'effet Trump...

Et pour donner la mesure du cynisme des géants de l'agro-chimique, notons que le super-géant né de la fusion Bayer-Monsanto ne portera que le nom de Bayer ! M. Baumann sait que le nom de Monsanto est plombé par trop de scandales, qu'il niera les yeux dans les yeux si on lui en parle, mais qu'il connaît bien et dont il ne veut pas encombrer Bayer : l'image de ce groupe est déjà suffisamment problématique... On peut peser des dizaines de milliards d'euros et se méfier tout de même, un peu, de l'opinion des gens.