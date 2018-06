Bétonner le littoral : nouvelle étape du macronisme ?

Idéal libéral : la Bretagne de demain Associations et élus (certains d'entre eux...) ont forcé le pouvoir à reculer sur quelques points, freinant ainsi les LREM business-friendly. Mais l'amendement-engrenage demeure. Là aussi on va "implémenter la disruption", comme disent les macronistes :

La loi littoral de 1986, à laquelle les Français sont pourtant très attachés, fait partie de ces "freins à la croissance" que la Macronie méprise et veut supprimer. D'où l'amendement de 2018 : il donne aux élus locaux liberté "d'adapter", c'est-à-dire d'interpréter cette loi de façon laxiste via les SCOT (schémas de cohérence territoriale), rouvrant ainsi aux promoteurs immobiliers des espaces qui leur étaient fermés depuis 1986. On sait que pour M. Macron, la loi n'a plus pour objet de fixer des cadres pour le bien commun - mais "d'accompagner" les intérêts privés.

Alors que le mitage du territoire progresse d'année en année et que la pression démographique s'alourdit sur le littoral, l'Union des associations pour la défense du littoral souligne le danger de cette réforme : "C'est la possibilité d'élargir le périmètre des hameaux, et donc l'extension de l'urbanisme en zone diffuse... Il a fallu des années pour construire une jurisprudence qui distingue les hameaux (jusqu'à présent protégés) des villages, or cette jurisprudence va tomber et laisser les associations démunies, tandis qu'un certain nombre d'élus, sous la pression des promoteurs, vont s'engouffrer dans la brèche !" (Libération 4/05).

Il faut donc relativiser les reculs concédés par le pouvoir vendredi. Certes l'amendement renonce - pour l'instant - à certains projets solaires gênants pour le tourisme, et restreint les permis de construire entre deux bâtiments dans les "secteurs déjà urbanisés". Mais le vrai danger, comme on le dit plus haut, est le flou juridique créé en faveur d'une interprétation laxiste qui permettra l'extension des hameaux par transformation en zones résidentielles progressives. Ainsi, bien sûr, que les "dérogations en faveur des bâtiments agricoles" obtenues par les productivistes de la FNSEA...



Plage bétonnée à Monaco