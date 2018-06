Wim Wenders : un film puissamment évangélisateur

Un homme de parole, le film de Wim Wenders avec le pape François. Je l'ai vu ce matin en projection de presse, et je veux en dire un mot tout de suite - avant d'en reparler quand il sortira le 12 septembre :

Certains l’ont vu à Cannes et nous pourrons tous le voir en septembre. C’est une oeuvre à couper le souffle. Je vous en dirai plus à la rentrée, mais il faut tout de suite savoir que ce film est un événement pour trois raisons.

> Première raison : c’est l’oeuvre d’un grand cinéaste.Trois fois nommé aux oscars, Lion d’or à Venise, Wim Wenders est notamment l’auteur de Paris-Texas, palme d’or à Cannes, et des Ailes du désir, prix de la mise en scène à Cannes. L’événement, c’est qu’un cinéaste international aussi coté soit fasciné par le catholicisme du pape argentin : précisément parce que ce pape est de plain-pied avec l’universel et qu’il est, en quelque sorte, le curé du monde – voire des non-chrétiens.

> Deuxième raison : Wim Wenders est un converti, ou plus exactement un catholique "recommençant", depuis la cinquantaine, c’est-à-dire depuis plus de vingt ans. Voilà de quoi remonter le moral à ceux d’entre nous qui auraient tendance à déprimer devant tous ces articles annonçant qu’en Europe le catholicisme n’intéresse personne, etc.

> Troisième raison, ce film confirme (d'une façon propre à toucher le grand public) que la puissance évangélisatrice parle aux gens d’aujourd’hui : le pape François va à leur rencontre comme nous devons tous le faire, il est doué d’un formidable sens de l’écoute et de l’attention aux autres sans lesquelles un chrétien n’est pas en mesure de suivre la recommandation de saint Pierre : "soyons toujours prêts à donner à qui nous les demande les raisons de notre espérance..."

Par l’intermédiaire de Wim Wenders, dans ce film le pape s’adresse à tous. Il donne envie d’en savoir plus sur la foi au Christ. Il parle de l’amour divin et de la liberté humaine, directement, concrètement. Avec lui la foi prend chair et sang, elle transfigure la vie quotidienne. Ce n’est pas un nostalgique : c’est l’homme du présent et de l’avenir, un avenir ressourcé au point d’origine dynamique qu’est le Christ. Le témoignage et l’action du pape François sont "révolutionnaires", il le dit lui-même dans le film et il insiste : "N'ayons pas peur de ce mot, Jésus dans l’Evangile en emploie d'aussi forts et de plus dérangeants !"

Ce qui est révolutionnaire dans la foi au Christ, ce qui fait de cette foi la seule véritable révolution permanente, c’est sa puissance de renouvellement et de réactualisation : la puissance même de l’eucharistie, la puissance de la prière qui transforme en nous le vieil homme en homme nouveau, solidaire de toute la condition humaine et de toute la création qui sera transfigurée dans le Christ.

Nous reparlerons en septembre de ce film admirable. A la semaine prochaine.