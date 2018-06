Océans de plastique : l'alerte mondiale

Les citoyens sentent l'urgence (vitale) d'endiguer ça ! Des Etats et des entreprises semblent s'y mettre... Mais pour endiguer la marée de plastiques qui commence à asphyxier les océans et obstruer la planète, les conditions ne sont pas réunies. Elles exigeraient de changer politiquement le système économique :

Les océans sont envahis de mégots, fragments, bouteilles, bouchons, emballages, sacs, bâtons de sucettes etc, produits par millions de tonnes en courbe ascendant exponentielle depuis soixante ans. On les déverse dans les bassins fluviaux (28 millions de tonnes par an) et de là dans les mers, où les courants les agglutinent en gigantesques bancs : par exemple dans le Pacifique entre la côte américaine et Hawaï. La faune marine en meurt : au rythme actuel d'accumulation de plastiques et de microplastiques dans les océans, en 2050 il y aura plus de plastiques que de poissons...

Nombreux parmi nous sont ceux qui ont pris conscience du problème. Nos dirigeants font donc mine d'en avoir conscience eux aussi. Mais c'est par force : car la Chine refuse désormais de servir de déversoir aux plastiques occidentaux...

La France, par exemple, exportait vers les usines chinoises de recyclage quelque 98 000 tonnes de déchets plastique en 2016. La Chine se montre soudain plus exigeante et ne prend plus les rebuts ménagers. La France, comme le reste des pays occidentaux, n'est pas équipée pour faire elle-même ce recyclage : donc "les stocks s'amoncellent chez nous" (constate la presse). Que faire ? En 2017, la France a interdit les sacs non recyclables ; en 2020 elle interdira la vaisselle de cette catégorie et les cotons-tige. Idem au Royaume-Uni, qui veut taxer lourdement le non-biodégradable. Même aux Etats-Unis : sans parler de la Californie en avance dans ce domaine, et malgré les écolophobes de l'équipe Trump, plusieurs géants de l'informatique US disent maintenant "opter pour le plastique recyclé biodégradable". Etc.

A ceci près que :

► des plastiques "biodégradables" ne sont pas solubles dans la mer,



► les industriels voudraient ajourner le moment où il leur faudra généraliser le plastique recyclé dans les emballages ;

► pour qu'ils le généralisent vite, ils devraient y être poussés par les gouvernements. Par exemple en fixant "un taux d'incorporation obligatoire de matières premières issues du recyclage dans les bouteilles et emballages" (Libération 2/06)... Mais les gouvernements - cf. le nôtre - n'osent pas "tomber dans l'obligatoire" : on sait que pour l'équipe libérale Macron-Philippe, quand il s'agit des entreprises du Medef la loi ne doit qu' "accompagner" sans être "punitive". Jouer au souverain permet de belles mises en scène pour recevoir M.Trump ou M. Poutine, mais on connaît les vraies règles du jeu : Nicolas Hulot en sait quelque chose



D'où la campagne lancée par des mouvements écologiques. Ce 2 juin, par exemple, Plastic Attack devait manifester dans les supermarchés en déposant à la sortie les "emballages plastiques non nécessaires"...