'Tour Alternatiba' : étape à NDDL les 7 et 8 juillet

"Ceux qui s'indignent, se rencontrent et bâtissent ensemble" :

communiqué ACIPA

<< Le Tour Alternatiba, c'est un Tour de France en 200 étapes et 5 800 km à vélo pour aller à la rencontre de celles et ceux qui, face aux catastrophes climatiques, aux politiques d'austérité, au chômage, refusent de se résigner. Celles et ceux qui construisent et s'indignent, se rencontrent et bâtissent ensemble un futur plus désirable. Et, bonne nouvelle, ces porteurs d'alternatives sont tout près de chez nous, partout dans l'Hexagone ! >>



(Dans mon livre Cathos, ne devenons pas une secte (Salvator), lire le témoignage de Bruno Lepetit invité par Alternatiba en 2017 à présenter Laudato Si' devant trente mille personnes)