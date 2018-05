Les politiques et l'agrochimie : une influence flagrante

C'est établi depuis hier : le rejet des amendements à la loi Agriculture-Alimentation est le résultat d'un lobbying agrochimique intense, relayé par l'exécutif et les trois quarts des députés macronistes (rejoints quasi-unanimement par la droite et le centre). Comme ça les choses sont claires :



90 heures avant d'être soumis aux députés, l'amendement de Delphine Batho contre le glyphosate - déposé sur la base de données interne de l'Assemblée nationale - avait fuité vers l'UIPP (lobby des pesticides : Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow Chemical etc) ; le temps pour les industriels d'accroître encore leur pression sur les députés. Interrogé par les amis de Mme Batho, le président de l'Assemblée déclare que l'enquête "n'a pas permis de déterminer d'où venait la fuite" mais que "ce ne sont pas les fonctionnaires de l'Assemblée qui diffusent les amendements". M. de Rugy ajoute qu'une affaire de ce genre est "rarissime" ; nous vivons à l'ère de la disruption qui innove.

Ce n'est pas tout. Pour faire supprimer les rares éléments écologiques de la loi Agriculture-Alimentation, une offensive générale du lobby agrochimique assiégeait les députés depuis plusieurs semaines. Invitations à déjeuner, conversations privées... Tous les députés (quel que soit leur groupe) avaient reçu de la FNSEA [*] des amendements rédigés d'avance : le député n'avait plus qu'à les déposer après les avoir copiés-collés... Et beaucoup l'ont fait, reproduisant ainsi jusqu'aux fautes de frappe des clavistes du syndicat agro-industriel. D'où la remarque gênée du président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée (reproduite dans la presse de ce matin) : "Vous avez manifestement eu la même source d'inspiration..."

Les députés ne sont pas les seuls à prêter l'oreille. Ce gouvernement - comme les précédents - emploie même le vocabulaire de la FNSEA et de l'industrie des pesticides, ce que dénoncent les catholiques du CCFD-Terre solidaire par la voix de Maureen Jorand [photo] : l'exécutif, dit-elle, "reprend les arguments des industriels, par exemple lorsqu'il explique qu'il faut une 'loi qui incite', qui 'accompagne'... Mais une loi, c'est fait pour réguler ou interdire !"

Pour se défendre, le gouvernement reprend aussi le vocabulaire de la droite rance : il se dit victime des "petits marquis de l'écologie", et déclare que le pire lobbying est celui des associations anti-pesticides ou pro-animaux... les "Khmers verts" sans doute ? les "pastèques vertes dehors et rouges dedans" ? Ce genre de mots plaisaient naguère aux électeurs CPNT et aux auditeurs de Radio-Courtoisie, mais comparer le militantisme de Foodwatch aux énormes moyens d'influence de la FNSEA et de l'agrochimie est un mauvais gag. Et le paradoxe, c'est que Mme Batho n'hésite pas à indiquer aux autres députés que tel de ses amendements est demandé par Foodwatch ou par l'association des victimes du lait contaminé ; alors que les députés amis de l'agrochimie ne s'en font pas gloire. On les comprend.

Relisons les passages de Laudato Si' où le pape François critique la soumission des politiques au business...

_________

[*] La FNSEA est une grosse harceleuse. Interrogé par Famille chrétienne sur le glyphosate il y a quelques mois, j'avais dit ce qu'en pensent les cancérologues. La direction de cet hebdomadaire fut alors criblée de lettres de "paysans catholiques" clamant que je diffamais le monde rural et qu'un "journal chrétien" (sic) n'avait pas à me donner la parole. A en croire ces lettres, la FNSEA était une sorte de chouannerie, et l'épandage de pesticides une procession des Rogations... Je dissèque ce genre de singeries dans mon petit livre Cathos, ne devenons pas une secte (Salvator).