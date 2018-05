L'agro-alimentaire régente toujours la République

Triple capitulation des députés ! Si M. Hulot ne démissionne pas, il sera définitivement carbonisé dans l'opinion des Français :

À l'Assemblée nationale, le ministre de la "transition écologique" vient d'essuyer une nouvelle série de désaveux de la part de l'exécutif - qui exécute, comme tous ses prédécesseurs, les ordres de l'industrie agro-alimentaire. Sous la pression du business, en cinquante heures de débats à l'Assemblée nationale autour de la loi Agriculture-Alimentation, le gouvernement a fait échouer plusieurs amendements de santé humaine et de condition animale. Notamment ceux-ci :

► Sur la publicité de friandises pour les moins de 16 ans - L'amendement était proposé par des députés LRM, NG et LFI : un petit Français sur six étant dangereusement en surpoids, il s'agissait d'interdire les campagnes de publicité d'aliments trop gras, trop sucrés ou trop salés visant les enfants. Mais le gouvernement a fait savoir, le 28 mai, que la loi Agriculture-Alimentation ne devait pas inclure "des choses trop contraignantes". Les députés ont obtempéré... (Pourtant, le programme de santé publique de Matignon affirmait la nécessité de "limiter en les réglementant l'influence de la publicité et du marketing alimentaire sur les enfants").

► Sur la publicité alimentaire en général - Élaboré en 2016 contre les maladies cardio-vasculaires, le diabète et l'obésité, le système comparatif "Nutri-Score" (étiquetage par logos de cinq couleurs) signale la valeur nutritionnelle d'un aliment. Il est donc rejeté par Coca-Cola, Mars, Mondelez, Nestlé, PepsiCo, Unilever et les grands industriels français du lait. En mai 2018, plusieurs députés (LRM, MoDem, LFI) ont proposé d'introduire dans la loi Agriculture-Alimentation un amendement étendant le Nutri-Score aux publicités de produits alimentaires... Le 10 mai, France Télévisions, TF1, Lagardère et NRJ ont fait savoir aux ministres et aux députés qu'ils s'opposaient à "toute restriction à la publicité alimentaire dans les médias". L'amendement a été repoussé le 27 mai par les groupes LRM et LR ! Le gouvernement renie ainsi à nouveau son propre programme de santé publique, qui disait vouloir "encadrer la promotion des marques associées à des aliments peu favorables ou plan nutritionnel".



► Sur le glyphosate agricole - "Cancérogène probable" selon l'Organisation mondiale de la santé, le glyphosate est le principe actif de l'herbicide Roundup de Monsanto. La Commission européenne (notoirement favorable à l'agro-chimique) ayant obtenu en novembre 2017 que l'UE renouvelle l'autorisation du Roundup pour cinq ans, M. Macron avait promis de l'interdire en France "au plus tard dans trois ans". Colère - bien sûr - de la FNSEA ! Donc fléchissement de l'exécutif... Dès février 2018, on fait dire par M. Hulot que les agriculteurs accros au glyphosate seront exemptés de l'interdiction. Et celle-ci tarde à se concrétiser : au printemps, pas un mot du glyphosate dans le projet de loi Agriculture-Alimentation... Cinquante députés LRM proposent donc un amendement pour interdire le glyphosate en 2021 comme l'avait promis M. Macron... Tancés par le ministre de l'Agriculture [*], les autres députés LRM - appuyés par le groupe LR de l'agro-industriel Christian Jacob - rejettent l'amendement ! L'exécutif se met là encore en contradiction avec ses propres promesses, et le voilà en rupture avec les 400 000 Français signataires de la pétition contre le glyphosate.



Bien entendu, Matignon dit aujourd'hui que les promesses non tenues seront tenues un jour et que nous devons "garder confiance". Plus ça change et plus c'est la même chose ; la République française est toujours régentée par l'industrie agro-alimentaire.

__________

[*] Le ministre (en phase avec la Commission européenne) contredit l'Organisation mondiale de la santé : il estime que "les connaissances" sur la dangerosité du glyphosate ne sont pas assez "approfondies".