Dimanche de la Sainte Trinité : tous "capables de Dieu"

"La Trinité divine n'est pas simplement pour nous un mystère impénétrable, ainsi qu'elle nous est souvent présentée...." :

<< ...La Sainte Trinité est bien plus la manière dont Dieu a voulu se faire connaître au monde, et spécialement à nous chrétiens : Il est notre Père qui nous a tellement aimés qu'il a livré pour nous son Fils et nous a de plus accordé son Esprit afin que nous puissions connaître Dieu comme l'Amour sans limite. Qui, demande saint Paul, connaît l'intérieur de Dieu ? Seul son propre Esprit. Et c'est précisément cet Esprit qu'il a mis dans notre coeur "afin de connaître les dons que Dieu nous a faits" (1 Corinthiens 2,12). Si l'on connaît la vérité chrétienne, il est tout simplement faux de dire que l'homme est incapable de reconnaître Dieu. Ce n'est pas seulement son existence que Dieu nous a fait connaître (de celle-ci tout homme voyant que les choses du monde ne se sont pas faites toutes seules a un pressentiment), mais Il nous a aussi accordé un regard sur notre essence intérieure. C'est ce que l'Eglise doit "dire à toutes les nations". >> (Hans Urs von Balthasar)