Procès des "1000 vaches" : appel à soutien financier !

Le 31 mai se tiendra à Amiens le troisième round du procès de la ferme-usine des "1000 vaches". Six militants de la Confédération paysanne sont poursuivis au civil pour leur action syndicale de démontage d’éléments de la salle de traite en mai 2014 (une action collective et non-violente d’alerte de la société sur les dangers de l’industrialisation de l’agriculture) :

communiqué de la Confédération

<< Lors de l’audience en appel, la justice a reconnu cet acte comme "relevant d’une action de lanceurs d’alerte". Pourtant, après l’audience pénale, la ferme-usine réclame près de 200.000 € de "dédommagement" aux militants ! Quelle mauvaise blague ! Alors qu’un paysan sur quatre gagne moins de 600 € par mois, on va demander à des syndicalistes de dédommager une ferme-usine, qui se gave sur le dos de tous les paysans ! Cette ferme-usine qui affiche clairement que sa production principale est celle de fumier et de lisier destinés à la méthanisation, plaçant le lait comme un sous-produit des déjections animales, est le symbole même de la dérive qui, avec la connivence des industriels de la filière laitière, met les paysannes et les paysans sur la paille.

1000 vaches dans un hangar, ce n’est pas notre conception du bien-être animal.

Une fois de plus on juge les syndicalistes plutôt que de s’en prendre aux vrais responsables de la crise. Cette répression syndicale est inacceptable, la ferme-usine demande des sanctions financières disproportionnées afin de museler les opposants.

Pour soutenir le combat des militants de la Confédération paysanne contre l’industrialisation de l’agriculture, vous pouvez faire un don en ligne en suivant ce lien :

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-confederation-paysanne/formulaires/5/widget

Vous pouvez aussi envoyer un chèque à l’ordre des Amis de la Confédération paysanne – 104 rue Robespierre 93170 BAGNOLET - en mentionnant au dos « Contre l’industrialisation de l’agriculture ».

66% de votre don est déductible de vos impôts (dans la limite de 20% du revenu imposable) Lorsque le don excède la limite de 20%, l’excédent peut être reporté sur les 5 années suivantes. Même une petite somme est utile ! >>