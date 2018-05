La catastrophe de Pompeo

M. Pompeo enclenche l'engrenage d'une guerre d'Iran sur le modèle de la guerre d'Irak :

"Mike" Pompeo, ex-chef de la CIA qui s'est emparé du State Department et joue en duo avec l'autre neocon John Bolton, a lancé hier un ultimatum à l'Iran : il veut priver Téhéran de sa politique régionale, de la modernisation de sa défense, et (à terme) détruire son régime politique.

Cette menace américaine, lourde d'implications bombardières, est accrochée aux mêmes faux prétextes que l'invasion de l'Irak en 2003 : 1. l'existence d'un programme d'armes secrètes de destruction massive, 2. le "soutien au terrorisme".

La première accusation est réfutée par les experts nucléaires de l'AIEA (mais Washington s'en fiche). La seconde accusation consiste à appeler "terroristes" les adversaires politiques et militaires d'Israël.

Envers l'Iran comme naguère envers l'Irak, cet engrenage verbal annonce la guerre et le chaos. Instaurer le chaos est l'arme des néoconservateurs, idéologues acharnés à disloquer le réel pour le recoaguler selon leurs idées fixes. La destruction de l'Irak fut la première étape. La destruction de l'Iran doit suivre, puis l'invention d'un Sunnistan taillé dans les territoires de l'Irak et de la Syrie et confié à la tutelle saoudienne... Ce plan d'Ubu ne verra pas le jour, pas plus que l'Irak post-2003 n'a répondu aux rêves des neocons : mais le chaos, lui, triomphera. Le sommeil de la raison enfante des monstres.

M. Pompeo ordonne aux Européens de participer à cette monstruosité. Son ultimatum exige "le soutien des alliés des Etats-Unis", et d'abord leur retrait du marché iranien. Mike pose son colt sur la table : les entreprises européennes qui conserveraient des investissements désormais interdits "seront tenues responsables". Applaudissements des twittos français de droite, de plus en plus épris de M. Trump ! Marion Maréchal, ci-devant Le Pen, a dû envoyer à Mike un message de félicitations. Le "conservatisme transatlantique" est parti pour la gloire.

A ceci près que le conservatism US consiste à semer le chaos : stade suprême du libéralisme conservateur... À Mme Delsol et ses copains, on souhaite par avance - comme disait le Général - "bien du plaisir".

Yippee !