"En guerre" : un film splendide

Un exploit cinématographique, et une vision (acérée mais très humaine) des réalités de l'ère ultralibérale :

Le chef d'oeuvre de Stéphane Brizé (produit et interprété par Vincent Lindon) n'a rien eu à Cannes ? C'est logique. Cannes est le pèlerinage annuel du culte de l'Argent et de sa diversion permanente, l'entertainment. Assez surprenante déjà fut la montée des marches entre Brizé et Lindon par une ouvrière soudeuse d'Auch (Lot-et-Garonne), la blonde Mélanie Rover !

Car ce film a été tourné presque entièrement avec des acteurs non professionnels pris dans le département d'Agen. Beaucoup, jouant sous leur propre nom, sont issus du milieu décrit par le film. Dans cette histoire d'une lutte de classes, le patron Borderie est un véritable patron d'usine du Lot-et-Garonne qui s'appelle réellement Jacques Borderie ; les syndicalistes sont (sauf Lindon) de véritables ouvriers syndiqués. Les dialogues n'ont été ni écrits ni appris mais improvisés autour d'une trame générale, d'où leur réalisme vibrant. Le film a été tourné en vingt-trois jours parce que Brézé n'avait pas de quoi financer un tournage plus long, et cette contrainte a encore accentué l'effet de pression et de réalité : "l'énergie du tournage a fait écho à l'énergie du combat que peuvent mener des salariés dans un cas comme celui décrit dans le film", explique Brizé.

Rappelons le sujet : à Agen, l'usine Perrin (sous-traitance automobile) était en difficulté ; les syndicats et le patron avaient signé un accord de survie par lequel les salariés acceptaient de travailler à perte pendant cinq ans. Mais au bout de deux ans, la direction annonce la fermeture de l'usine et le licenciement de ses 1100 ouvriers et cadres. Car Perrin, comme un autre site à Montceau-les-Mines, appartient à un groupe allemand élaguant tout ce qui freine les gains des actionnaires... D'où la révolte des salariés. Les syndicats bloquent l'usine et les stocks. Borderie répond qu'il applique la décision "des Allemands". Commence une épreuve de force rythmée par les flashes de BFM-TV : réunions stériles avec la direction française de l'usine, puis avec un conseiller de l'Elysée ; invasion du siège du Medef pour exiger une rencontre avec le PDG allemand du groupe Dimke... Et division progressive entre les syndicalistes : Amédéo le cégétiste (Lindon), qui a trouvé un repreneur validé par l'Elysée, face au syndicat-maison qui n'espère qu'une augmentation des indemnités...



Le sommet dramatique sera la rencontre - finalement obtenue à force d'opiniâtreté - entre les syndicalistes et le glacial PDG allemand avec ses terrifiants bras droit : le directeur administratif et financier, qui conseille aux salariés de "changer de région", et l'avocate du groupe, qui donne un cours d'ultralibéralisme hors-sol pour justifier le refus de céder l'usine à un repreneur.



Après quoi tout explose : pris en haine par ses opposants syndicaux qui l'accusent d'avoir "tout mis dans le mur" et sabordé les indemnités "supra-légales", Amédéo-Lindon vacille, puis prend sa décision : après être passé à la clinique voir son petit-fils nouveau-né, il prend sa voiture, roule jusqu'en Allemagne et s'immole par le feu devant le siège du groupe Dimke. Le militant a compris l'inhumaine émotivité de l'époque : forcément filmé par le smartphone de quelqu'un, aussitôt diffusé dans le monde entier, un suicide par le feu est l'arme qui peut nuire à l'image d'une multinationale. Dimke rouvrira les négociations. Les licenciés auront leurs indemnités supra-légales. Amédéo a donné sa vie pour ses camarades, alors qu'ils le traitaient de "connard qui a fait tout perdre".

Ce film est encore plus fort que les films sociaux de Ken Loach sur l'Angleterre post-thatchérienne. Il ne se contente pas de montrer les conséquences de la guerre de tous contre tous imposée par la globalisation libérale : il donne à voir le fonctionnement mental de la sphère libérale, et l'absence de langage commun entre la caste dominante et ceux qui "n'existent pas", comme dirait Emmanuel Macron. Il montre les pouvoirs publics affichant leur empathie sociale - électoralisme oblige - mais dociles au dogme de la non-intervention dans "le privé". Et il montre leur réelle impuissance face à des groupes refusant par principe la reprise de sites qu'ils préfèrent fermer, sachant bien que ces fermetures plaisent aux actionnaires, mais que le risque de concurrence existe toujours dans l'économie réelle.

J'insiste : Lindon en Amédéo est admirable.