Macron à Saint-Pétersbourg : faiblesses et contradictions

On ne peut à la fois parler de "souveraineté" et se résigner à n'être que membre d'un "Occident collectif" sous suzeraineté américaine :

Emmanuel Macron à Saint-Pétersbourg : ce jeudi après-midi en tête à tête avec Vladimir Poutine, et le lendemain au Forum économique international. "Quand vous êtes faible, Poutine s'en sert", dit paraît-il le président français (Le Monde 24/05)... Or M. Macron n'est pas en position de force. Non "parce que l'UE est en crise", comme le répètent nos éditorialistes : mais parce que la position française n'est pas cohérente.

M. Macron se présente, et les Russes le perçoivent, comme "le représentant d'un Occident collectif". Or "l'Occident" est une fiction recouvrant les intérêts américains, et ceux-ci s'éloignent de plus en plus des intérêts français (voire européens). L'Amérique cherche querelle à la Russie depuis le tournant des années 1990. Dilatant l'américanisme jusqu'à l'obscénité, l'ère Trump cherche aussi querelle à l'Europe.

Si M. Macron était cohérent avec son discours d'Aix-la-Chapelle, il rendrait à la France son rôle international des années 1960 et prendrait au mot Angela Merkel quand elle constate la rupture de fait de Washington envers l'Europe.

Le fait-il ? Dans un discours, oui... Mais "en même temps", il s'aligne sur les exigences anglo-saxonnes. Gesticulations à l'anglaise lors de l'obscure affaire Skripal [*], bombardements à l'américaine lors de la non moins obscure affaire de la Ghouta. Et face au partenaire iranien, M. Macron affirme vouloir maintenir l'accord nucléaire, mais prétend lui ajouter des clauses irrecevables par l'Etat souverain qu'est l'Iran : clauses faites pour amadouer le terrible M. Trump.



Face à Vladimir Poutine, Emmanuel Macron incarne donc... on ne sait trop quoi. Nos journaux croient que la Russie le reçoit en "porte-parole de l'Europe", mais tout le monde sait que sur le plan géopolitique l'UE n'existe pas, et que plusieurs de ses Etats membres se contredisent. Sur le plan économique, contradictions aussi : Bruxelles s'entend avec Gazprom, d'où fureur de Varsovie qui veut importer du gaz US ; le groupe français Engie et quatre autres groupes européens co-financent le doublement du gazoduc russe sous la Baltique, mais Bruxelles condamne cela comme "contraire aux intérêts de l'Ukraine" (sic) ; M. Trump - qui veut vendre son gaz de schiste à l'UE - menace ces cinq groupes européens de sanctions, et ordonne à Mme Merkel de renoncer au gaz russe en échange d'un compromis commercial sur les exportations d'acier allemandes... Voilà l'état de cette "Europe" dont M. Macron est le chantre, et voilà le climat de sa troisième rencontre avec M. Poutine.

[*] Affaire dont, étrangement, plus personne ne parle - après le vacarme outrancier déclenché en mars... Silence si surprenant que le Kremlin vient de demander à Londres où sont passés les Skripal père et fille ! "Les autorités anglaises n'autorisent pas mon fils à me téléphoner", déplore sa mère nonagénaire. "Depuis près de deux mois, la Russie est empêchée d'accéder à des citoyens russes, c'est un fait. Un autre fait est que des citoyens russes sont d'une manière ou d'une autre retenus en Grande-Bretagne, probablement par la force, dans un lieu inconnu et dans un état inconnu", protestait le 23 mai le ministère russe des Affaires étrangères... Hush-hush, isn't it ?