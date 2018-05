Corée-USA : Kim Jong-un rafle la mise

Quand on joue au poker (surtout avec l'Asie), il y a des fautes à ne pas commettre... Le président Trump les commet toutes :

Plus ça change et plus c'est la même chose. Donald Trump, qui avait promis du sans-précédent, ne fait que rééditer à sa manière infantile le gâchis de ses prédécesseurs les Bush.

Avec les mêmes conseillers absurdes, p. ex. John Bolton et Mike Pompeo, il continue le nihilisme des neocons qui sont l'outil du Deep State : le "complexe militaro-industriel", selon le mot d'Eisenhower.*



Mais le programme du Deep State a un piètre instrument en la personne de M. Trump. Sa tactique câlins-horions lui a peut-être fait réussir des embrouilles financières ; elle est incapable de donner des résultats géopolitiques.

Même les Européens, troupe craintive, regimbent sous la grossièreté des menaces trumpiennes.

A plus forte raison M. Kim Jong-un, qui mène depuis six mois un jeu plus agile que l'on ne s'y attendait : 1. provocations nucléaires et balistiques nord-coréennes, amenant M. Trump à des rodomontades irresponsables ("c'est moi qu'ai le plus gros bouton nucléaire", etc) ; 2. première mâchoire du piège : sans crier gare, réconciliation spectaculaire avec la Corée du Sud (qui n'en a pas averti Washington) ; 3. d'où volte-face improvisée de M. Trump, forcé de composer avec son "protégé" sud-coréen ; 4. du coup, prise de judo de M. Kim Jong-un sur M. Trump, projetant celui-ci vers un sommet imprévu ; 5. nouvelles rodomontades - cette fois pacifistes - de M. Trump, trompettant maintenant qu'il mérite le Nobel de la paix : sotte jubilation qui l'infériorise vis-à-vis de Pyongyang... 6. Mais là, soudain, deuxième mâchoire du piège : la Corée du Nord, qui vient de détruire ostensiblement son site nucléaire, brandit les propos guerriers de la nouvelle équipe Trump (Bolton-Pompeo) et déclare que dans ces conditions, le sommet Kim-Trump ne peut pas se tenir ! 7. Frustré, décontenancé, M. Trump "annule le sommet" et signe une lettre confuse où il parle de la "colère" de Pyongyang, semblant reconnaître involontairement que cette colère a été provoquée par M. Bolton... Et la lettre présidentielle invoque de nouveau l'arsenal nucléaire américain, en une phrase ouvertement menaçante ! C'est un retour boiteux à la case départ.

Le seul résultat de ces trimestres de cafouillages américains, c'est d'avoir fait de M. Kim Jong-un une personnalité politique internationale, et d'avoir déclenché un rapprochement des deux Corée qui peut donner des résultats économiques et stratégiques. Ces résultats éventuels intéresseraient beaucoup la Chine qui rêve d'une double Corée dénucléarisée - donc, quant au Sud, désaméricanisée...

Comment M. Trump pourrait-il empêcher le (vivace) nationalisme coréen de pousser dans ce sens ? En menaçant Séoul ? Brillante perspective, et nullement assurée de succès.

L'ineptie de la politique US envers le Rest Of the World n'a jamais été plus flagrante. Exigeons des dirigeants européens qu'ils en tirent les conséquences !

___________

* Admirateurs de M. Trump parce qu'il crie contre les immigrés, certains tardigrades français retombent ainsi dans la fatalité qui fait de leur "droite nationale" un parti de l'étranger... (Tardigrades : "panarthropodes de 0,5 à 1,5 mm, qui ont la propriété de se dessécher sans périr puis de revenir à la vie").