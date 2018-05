"Le Vatican étrille les marchés financiers", titre 'Le Monde'

Sous ce titre, Le Monde (Eco & Entreprises) du 19/05 fait écho au document du Saint-Siège publié le 17 mai, cf ici notes 17-18/05. Une analyse "sans concessions sur le fonctionnement de l'économie", juge Cécile Chambraud dans son article. Extraits :

<< ...'Oeconomicae et pecuniariae quaestiones – Considérations pour un discernement éthique sur certains aspects du système économique et financier actuel' passe les marchés au crible de l’enseignement de l’Eglise catholique. Ils sortent étrillés de ces dix-huit pages signées par les responsables de la Congrégation pour la doctrine de la foi et du Dicastère pour le service du développement intégral.

Le pape François n’a pas formellement paraphé ce texte mais, à l’évidence, il a veillé de près à son élaboration. Ce document s’inscrit parfaitement dans la continuité de ses écrits et propos antérieurs, notamment de son encyclique sur l’écologie, Laudato si’, et de son discours de Santa Cruz de la Sierra (Bolivie), en juillet 2015, sur « l’économie idolâtre », qui « tue » et « exclut ». [...]

Les marchés y sont globalement décrits comme des machines à enrichir un petit nombre au détriment de tous les autres, à grand renfort de pratiques [...] dont certains acteurs s’apparentent à des « associations de malfaiteurs » [...] pratiquant un « cannibalisme économique ». Tout cela sous le regard apathique ou impuissant des Etats.

« L’industrie financière, en raison de son omniprésence et de sa capacité inévitable à influencer et, dans une certaine mesure, à dominer l’économie réelle, est un lieu où les égoïsmes et les abus ont une puissance de nuisance pour la communauté sans égal », affirment les auteurs. [...]

Le texte du Vatican décortique par le menu le fonctionnement de différents instruments financiers. Il donne un relief particulier à l’évasion et à l’optimisation fiscales, notamment par le biais de « la finance offshore ».

« Aujourd’hui, plus de la moitié du commerce mondial est effectuée par de grandes structures qui réduisent leur charge fiscale en transférant les revenus d’un siège à l’autre » et en recourant à des paradis fiscaux, dénonce l’Eglise. « Tout cela représente un fonctionnement qui, tel qu’il est conçu aujourd’hui, demeure totalement inacceptable d’un point de vue éthique » et en fait un « système inique ».

Les rédacteurs du texte déplorent le fait que les leçons de la crise de 2008 n’aient pas été suffisamment tirées. [...] « Aucune réaction n’a permis de repenser ces critères obsolètes qui continuent de gouverner le monde. Au contraire, un égoïsme aveugle semble parfois prévaloir, limité au court terme, faisant fi du bien commun ».

Les auteurs appellent les Etats à réagir pour reprendre la main. Ils les incitent à coordonner leurs efforts et à maîtriser les produits financiers les plus risqués, décrits comme autant de « bombes à retardement », tout en les encourageant à alléger des dettes publiques manifestement « insoutenables ». >>