Gaza : 'Médecins du monde' lance un nouvel SOS

Appel de Romain Lejeune, responsable des programmes Palestine :

<< A ce jour, le bilan s'élève à plus de 100 morts et plus de 11 000 blessés en Palestine. Malgré ce lourd tribut, les Palestiniens manifestent aujourd'hui et continueront "la marche du retour" jusqu'au 5 juin, à l'occasion des 70 ans de leur exode.

Le système de santé déjà extrêmement fragile, ne peut pas tenir seul face à ce chaos. Notre équipe sur place adapte ses actions au quotidien pour que le droit aux soins des populations civiles soit respecté :

Nous avons installé une structure temporaire pour accueillir et prioriser les patients devant l'hôpital d'Al-Aqsa

Nous acheminons du matériel et des médicaments indispensables dans les conditions du blocus

Nous apportons notre soutien aux centres de soins basés au plus près des manifestations pour une prise en charge rapide des blessés

Nous renforçons notre équipe sur place

Nous continuons de préparer les soignants palestiniens aux situations d’urgence.

Ces actions sont rendues possibles par vos dons. Vous pouvez nous donner les moyens d'agir dans les prochains jours.

Par exemple, un don de 100 € (25 € après réduction fiscale) nous permet de fournir 1 000 bandes de soins pour les blessés. >>

