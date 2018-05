Pentecôte 2018 : « Toujours veiller à présenter "réellement dans l'Esprit" la vérité du Seigneur... »

Dans la perspective (l'avenir de l'Eglise !) ouverte par le courage dramatique du pape, méditons ce que Hans Urs von Balthasar dit de la Pentecôte. Entre autres sa dernière phrase :

<< L'Esprit "vous conduira dans la vérité tout entière", dit le Fils dans l'évangile (Jean 15-16). Or, dans l'Amour, on n'est pas introduit comme dans une science théorique : c'est en donnant part à sa réalité qu'on enseigne à aimer au sein de l'Amour englobant de Dieu. C'est ce que montre la deuxième lecture (Galates 5, 16-25) : elle réclame que dans notre vie, notre existence quotidienne, nous nous laissions "conduire par l'Esprit". Nous ne devons donc pas seulement croire la vérité, mais la mettre en pratique. Cela ne va pas sans lutte avec une vie oublieuse de Dieu, avide seulement de puissance et de plaisir, qui ruine la dignité de l'homme spirituellement et corporellement. Si, par contre, "l'Esprit" nous anime, il en résulte une humanité que les non-croyants peuvent considérer comme épanouie : celui qui répand "charité, joie et bonté", celui qui montre de la "serviabilité" et de la "maîtrise de soi", on le frésuente volontiers. Ceux qui regardent plus profondément remarquent que ces heureuses qualités ne sont pas de simples dispositions de caractère, mais ont une source plus profonde, plus secrète...



La première lecture (Actes 2, 1-11) raconte l'événement du premier jour de la Pentecôte : l'Esprit rend ces Galiléens incultes capables de se faire comprendre de tous les hommes dans leurs différentes cultures et langues... Le christianisme véritablement vécu serait en même temps le véritable humanisme que tout homme reconnaît s'il n'est pas tout à fait déformé. Certes, l'Eglise doit, à la suite de son Seigneur, être aussi persécutée : mais elle doit toujours veiller à ne pas l'être pour n'avoir pas présenté réellement dans l'Esprit la vérité du Seigneur ! >>