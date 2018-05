"Le Superman des négociations" perd la main face à Kim

Après avoir crié victoire et revendiqué le Nobel de la paix, M. Trump reprend péniblement contact (une fois de plus) avec les réalités :

Les zélateurs français de M. Trump reprenaient du poil de la bête : on allait voir ce qu'on allait voir, M. Trump était bien le négociateur invincible qu'il proclamait être ; fruit de la méthode Donald, la capitulation de M. Kim Jong-un n'était plus qu'une question de jours.

Or le "conseiller à la sécurité nationale" John Bolton (successeur de M. Bannon dans le rôle de mentor maléfique) avait d'avance vendu la mèche. Interviewé par Radio Free Asia, il avait révélé l'ambition véritable de la Maison Blanche : si la réunion avec Kim a lieu, avait-il dit, "les discussions seront similaires à celles que nous avons eues avec la Libye il y a treize ou quatorze ans : comment emballer leur programme d'armes nucléaires et l'expédier à Oak Ridge, Tennessee ! " Oak Ridge est le laboratoire fédéral du nucléaire. Kadhafi se plia à l'exigence américaine en 2003 pour améliorer ses relations avec Washington ; le résultat fut en 2011 son assassinat couvert par une coalition USA-GB-France...

Le raisonnement de M. Kim est donc réaliste : pour tout Etat mal vu de Washington, dit-il, renoncer à son programme nucléaire a (comme dit la télévision nord-coréenne) "de tragiques conséquences" ; quant à la parole des Américains, l'affaire iranienne montre qu'on ne peut pas s'y fier : ils sont incapables de respecter un traité. Par ailleurs, M. Bolton est l'un des concepteurs de la désastreuse guerre d'Irak en 2003 : guerre dont le but était de détruire un régime mal vu de Washington...



M. Kim Jong-Un a donc mis les choses au point ce matin : si la Maison Blanche continue "d'insister sur une dénucléarisation unilatérale de la République populaire démocratique de Corée", celle-ci "reconsidérera sa participation" au sommet de Singapour. Cette seule phrase a douché M. Trump : hier il paradait en revendiquant le Nobel de la paix et en proclamant que rien ne lui résiste, à lui king des négociateurs, puisque le businessman est autrement plus efficace que les diplomates. Aujourd'hui il reprend brutalement contact avec le sol. Ayant compromis par gloriole le "Big Summit Meeting" de Singapour dont il était si fier, il découvre le fait : ou bien Singapour n'aura pas lieu, ou bien le président US devra y entendre des choses qui lui déplairont.



Car la position nord-coréenne est claire : la dénucléarisation doit être bilatérale. La Corée du Sud doit cesser d'être une base militaire américaine... C'est la pensée de Pékin, et c'est dans cette optique que Pyongyang vient de redire - comme tous les ans - que les grandes manoeuvres US au Sud sont "dangereuses et provocatrices".

Maintenant la Maison Blanche rame pour rétablir la situation gâchée par son patron. Sa porte-parole répète sur tous les tons n'avoir "pas connaissance" du "modèle libyen" dans l'approche américaine de la rencontre Trump-Kim... Ça ne trompe personne : tout le monde sait que M. Bolton joue un rôle-clé auprès de M. Trump.