GAZA : l'appel de 'Médecins du monde'

L'appel du Dr Françoise Sivignon (Médecins du monde) :

<< Depuis plusieurs semaines, les manifestations palestiniennes sont violemment réprimées par les forces israéliennes. A ce jour, plus de 100 Palestiniens sont morts et plus de 10 000 sont blessés, majoritairement par balle.

Le personnel de santé, les ambulances et les infrastructures médicales de Gaza sont aussi ciblés. De plus, des médicaments et du matériel manquent cruellement pour apporter des soins adaptés aux civils.

Présentes à Gaza depuis plus de 16 ans, nos équipes assurent une réponse d'urgence face à cette crise :

- nous agissons pour garantir l’accessibilité aux soins essentiels,

- nous accompagnons les hôpitaux dans la prise en charge des chirurgies complexes,

- nous fournissons du matériel et des médicaments indispensables aux soins.

Les besoins sont immenses, vous pouvez nous permettre d'y répondre au plus vite en faisant un don.

Vous pouvez par exemple financer l’achat de 2 fauteuils roulants pour les blessés avec un don de 96 € qui vous revient à 24 € après réduction fiscale.



Merci de nous aider à les soigner ! >>