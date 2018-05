Paris : les macronistes veulent vendre 12 500 HLM

Objectif LREM, séduire les électeurs de la droite libérale :

Aujourd'hui au Conseil de Paris, le groupe LREM devait lancer l'idée de mettre en vente chaque année, pendant cinq ans 2500 logements HLM dans la capitale (qui pourtant en manque). Soit un total de 12 500 logements vendus...

Conseillère de Paris LREM, Anne-Christine Lang assure que cette grande braderie des HLM "permettrait à des familles de la classe moyenne d'accéder à la propriété".

Mais de deux choses l'une : 1. Ou bien ces ventes se feront aux prix du marché, rédhibitoires pour la plupart des jeunes ménages avec enfants ; 2. Ou bien ces ventes se feront au dessous des prix du marché, et les acheteurs réaliseront d'énormes plus-values au détriment de la collectivité. Or rien ne dit qu'il s'agira de jeunes parents à revenus modestes : on peut compter sur le macronisme pour ne pas mettre hors jeu les "investisseurs", et le projet de loi Elan ("évolution du logement, de l'aménagement et du numérique") sera voté en juin par les députés.



La mise en vente des HLM fait partie, depuis toujours, des idées fixes de la droite : si LREM s'en empare aujourd'hui, c'est donc par calcul électoral. On sait que Benjamin Griveaux - qui ne fait pas dans la dentelle - veut mener l'assaut contre Mme Hidalgo aux municipales de 2020. Pour cela, il lui faut attirer les électeurs parisiens de droite - dont la fibre sociale est assez ténue (souvenons-nous du "scandale" des HLM du Bois de Boulogne) et qui verraient d'un bon oeil ce "nouveau coup de balai dans l'assistanat" : quitte à achever d' "envoyer en banlieue lointaine les foyers modestes comme faisait la droite des années 1990", s'inquiète un élu parisien... Que le prix des locations (et a fortiori des achats) soit devenu délirant dans un Paris voué aux plus riches, ce n'est pas ce qui préoccupe les électeurs de la bonne bourgeoisie. Ils ont sans doute d'autres soucis, très graves et très nobles.