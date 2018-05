Macron insolemment ultralibéral : "NO OTHER CHOICE !"

Cette interview devrait révolter les catholiques... Est-ce le cas ?

Un bras d'honneur à la France laborieuse, au moment où les enquêtes montrent des milliers de petits chefs d'entreprise qui doutent de l'avenir en se tuant à la tâche...

Forbes est aux plus riches ce que la porno est aux érotomanes. C'est à ce magazine de l'empire financier anglophone que M. Macron a choisi de livrer - nu et cru - le fond de sa pensée. C'est du brutal. Mme Thatcher disait : "there's no alternative", M. Macron dit (à Forbes) : "there's no choice". Même logique en forme d'engrenage ! "Pas d'autre choix", ce n'est pas un choix : c'est "une proposition que vous ne pouvez pas refuser".



M. Macron dit par exemple : "J'ai expliqué à mon peuple...." Il ironise : "Pendant trois ou quatre décennies en France, les gens ont réagi au changement en déclarant qu'ils y résisteraient. Les partis de gauche et de droite ont en fait proposé à notre peuple de se protéger contre les changements." Quels changements ? : "L'agriculture, l'industrie et les services sont déjà totalement disruptés...." Six fois dans cet entretien, M. Macron emploie ce terme "disrupter" (casser ce qui existe et faire un saut dans le vide) : mot que les naïfs prennent pour le nouvel abracadabra d'une magie économique, mais qui vient du globish des publicitaires.

"Je veux que mon pays soit ouvert à la disruption et aux nouveaux modèles", martèle-t-il, ironisant sur les résistances professionnelles à ces "modèles" : "Beaucoup de gens expliquent aux citoyens français : 'je vous protégerai contre les effets pervers d'Uber ou de Airbnb', mais ces entreprises sont là et les consommateurs français les adorent, même si elles mettent en péril beaucoup d'emplois…"

M. Macron affiche sa volonté de laisser les prédateurs ronger le système français (venu du service public) : "Les nouvelles start-ups sont en train de disrupter et de créer des problèmes pour les grandes compagnies comme EDF", constate-t-il en trouvant ça très bien : "elles vont probablement vous disrupter", dit-il à EDF avec un sourire aigu. Autrement dit : l'énergie en France sera laissée à la disposition du privé transnational.

Et c'est dans Forbes (paru pendant le voyage australien) que M. Macron a choisi d'annoncer une mesure symboliquement provocatrice : l'abolition de l'imposition des plus-values mobilières des Français émigrés ! Seule mesure défavorable aux plus riches prise sous Sarkozy, ce dispositif visait les grands patrons français partis en Belgique pour y vendre leur société sans payer d'impôt sur la plus-value [*]... Sa suppression aujourd'hui est applaudie par Forbes, qui sacre M. Macron "leader du libre marché".



Tenue secrète jusqu'ici et maintenant proclamée en anglais dans le magazine de la sphère financière (en plein malaise social français), cette abolition fait l'effet d'une insolence particulièrement arrogante.

Elle fait aussi l'effet d'un "foutage de gueule", protestent les syndicats : l'abolition de l'Exit tax repose sur le même faux argument que les précédents cadeaux macroniens (sans contrepartie) aux plus riches. Il s'agirait - dit M. Macron à Forbes - de favoriser la "communauté du business", la laissant ensuite "investir et créer de l'emploi"... mais seulement si elle le souhaite, car les cadeaux fiscaux ne sont accompagnés d'aucune mesure amenant (ni même incitant) leurs bénéficiaires à investir dans l'économie réelle.

Même des élus de droite jugent que M. Macron n'a d'oreille que "pour les banquiers d'affaires" (Gilles Carrez, député LR). Le politologue Jérôme Sainte-Marie constate : "Macron agit comme s'il pouvait tout se permettre, il pense que les conditions sont réunies pour une rupture culturelle totale : il y a du Thatcher chez lui, il mène une bataille d'anéantissement."



Certains députés LREM s'inquiètent des répercussions de tout ça dans l'opinion publique. D'autres, plus formatés, récitent la leçon du Maître : "C'est la suite logique du budget 2018", tranche Amélie de Montchalin, jeune pousse de la macronie.

Or Mme de Montchalin est non seulement classée "catholique" par les médias en raison de son milieu social, mais désormais guest star de colloques catholiques officiels... en dépit du fait que son idéologie socio-économique contredit la pensée sociale de l'Eglise (notamment exprimée dans l'encyclique Laudato Si' ).

Et ceci pose le problème du "flottement" d'un certain milieu au sein de l'Eglise de France. Depuis des décennies, ce milieu fait comme si les préconisations sociales et économiques du Magistère n'existaient pas ; comportement d'esquive qui s'est accru avec l'embourgeoisement sociologique accéléré du petit monde catholique franco-français, et qui s'accroît encore sous Emmanuel Macron, pour des raisons tenant à la psychologie de milieu.

On l'a remarqué il y a un mois, après le discours de M. Macron aux Bernardins. Mgr Pontier, président des évêques de France, avait fermement évoqué plusieurs graves problèmes de société. M. Macron avait répondu à demi-mot qu'il n'en ferait qu'à sa tête (alors que ses opinions sociétales ne vont pas, c'est notoire, dans le sens souhaité par l'Eglise). Mais il avait nappé cela dans un flot de références historiques, un déluge d'érudition cathophile, une volée de coups de chapeau au passé catholique... Une partie de son auditoire allait s'en contenter. Prête à accepter du courtois M. Macron ce qu'elle n'aurait pas admis de M. Hollande, elle avait jubilé de voir qu'il connaissait la maison et - surtout - de l'entendre en parler poliment. La bonne bourgeoisie n'en demande pas plus. Il lui suffit d'être honorée dans sa mémoire et en tant que milieu, le macronisme en économie la satisfaisant pleinement par ailleurs... On comprend en quoi (et dans quelle mesure) Mme de Montchalin porte le label catho.

[*] La taxe Sarkozy visait "les contribuables détenant plus de 800 000 euros d'actions et d'obligations, ou la moitié du capital d'une entreprise".