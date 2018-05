Les 'Black Bloc' gâchent le 1er mai de la CGT

“On nous a volé cette journée”, disent les quelque vingt mille manifestants CGT. “L’inaction de la police pendant plus d’une heure a été troublante”, accusent les responsables syndicaux. Même le syndicat de policiers Alliance met en cause le ministère de l’Intérieur :



Depuis une semaine, il suffisait de consulter les réseaux sociaux pour savoir que le très équivoque Black Bloc mobilisait pour perturber la manifestation cégétiste. Des réunions à ce sujet avaient eu lieu à la préfecture entre la police et les cadres opérationnels de la CGT. D’où le malaise de ceux-ci aui début de l’après-midi, en découvrant que le filtrage policier annoncé n’était en place qu’autour de la Bastille pour contrôler… les participants du cortège cégétiste. Pendant ce temps, sur le pont d’Austerlitz, c’est-à-dire sur le parcours prévu de la CGT, un millier d’activistes Black Bloc – repérables de loin à leur tenue noire – se rassemblaient sans surveillance, et tiraient de leurs sacs à dos des équipements de combat (masques, casques, barres, molotovs). Puis ils s’engageaient sur le boulevard de l’Hôpital et commençaient une série de mises à sac…

Pendant plus d’une heure, les CRS sont restés absents du boulevard de l’Hôpital. Ce n’est que vers 17 h qu’ils ont reçu l’ordre de refouler les Black Bloc vers la Bastille – alors que le cortège de la CGT, détourné par ordre de la police, passait par un autre chemin.

La première victime de ce gâchis aura donc été la manifestation officielle, totalement éclipsée à la télévision par les Black Bloc : “C’est leur violence qui intéresse les médias alors que, nous, on avait un message à faire passer”, se lamente un manifestant. Le 7 mai, les syndicats de la SNCF ont rendez-vous avec le Premier ministre : ce 1er mai gâché ne va pas renforcer un front syndical déjà fissuré.

L’attitude du ministère de l’Intérieur n’est pas passée inaperçue. Même BFM-TV a dû la constater. Pourquoi avoir laissé les Black Bloc se rassembler, s’équiper et attaquer, au lieu de les "nasser" (argot des forces anti-émeute) sur le pont d’Austerlitz ? Pourquoi des CRS laissés l’arme au pied pendant plus d’une heure ? Comment M. Collomb se permet-il de déclarer à 17h30 qu’il “condamne” les déprédations, comme si le rôle d’un ministre de l’Intérieur était de faire la morale ?

Soyons lucides. Tous les gouvernements depuis cinquante ans ont utilisé comme diversion les violences des “casseurs”, eux-mêmes largement infiltrés par les polices politiques. Tous les gouvernements étaient et sont renseignés d’avance sur les capacités d’action des groupuscules. Sous Sarkozy comme sous Hollande, la ville de Nantes a souffert des Black Bloc venant (comme par hasard) donner une image odieuse à chaque manifestation de défense de Notre-Dame-des-Landes...

Mais l’opposition réagit de façon hébétée. M. Wauquiez ne trouve rien de mieux à dire que son soutien aux forces de l’ordre (qui l’avaient déjà). Mme Le Pen, rien de plus fin que d’appeler à la “dissolution des milices gauchistes” (mais comment dissoudre un réseau informel ?). Maire LR du 5e arrondissement où rien ne s’est passé, Mme Berthout affirme : “L’important n’est pas le nombre des casseurs, c’est leur violence...” (justement si : l’important est qu’un nombre inédit de casseurs en tenue de combat – prétendument attendus de pied ferme par la police – aient pu se rassembler sur un pont et attaquer un boulevard !). Passons sur le propos de M. Mélenchon persuadé que le coup de cet après-midi, ayant été conçu pour nuire à la CGT, a donc été perpétré par des “bandes d’extrême droite”. Le camarade n° 1 aurait besoin de repos.

Quant à l’admiration (surjouée par les proches de M. Collomb) envers “l’organisation quasi-militaire” des Black Bloc, elle est dérisoire. Rien dans cette organisation ne devrait surprendre les services de renseignement d’un Etat moderne, surtout si l’on se souvient que le mode de mobilisation des BB favorise l’infiltration policière.