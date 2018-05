Pétain a "consacré la France à Marie" (Danièle Sallenave)

Le maréchal Pétain (vu par Danièle Sallenave) Dans les commentaires de la note d'hier, plusieurs amis signalent que Mme Sallenave (29e minute de son entretien à France Culture) déclare que Pétain a "consacré la France à Marie en 1941". Affirmation aberrante pour trois raisons : 1. l'agnosticisme personnel de Pétain, 2. sa non-qualification pour un acte officiel de piété, 3. acte officiel notoirement déjà fait depuis 1638 :

La seule “consécration de la France à Marie” – plus exactement : “à Dieu par Marie” – fut faite en 1638 par le roi Louis XIII. Très ancienne tradition, donc : mais commémorée depuis, chaque année, dans beaucoup d’églises françaises. La seule explication possible à l’énormité proférée par Mme Sallenave serait donc celle-ci : réunissant une documentation pour son livre sur le clivage catholiques-républicains en Anjou depuis 1793, et voulant absolument identifier tous les catholiques à Vichy, Mme Sallenave est tombée sur la mention d’une des classiques cérémonies catholiques annuelles de commémoration du voeu de 1638, cérémonie tenue en 1941 et à laquelle un évêque invita Pétain en tant que chef de l'Etat... Mme Sallenave a lu ça en zigzag. Toute à son désir polémique, et ne connaissant pas l'histoire, elle a pris la "commémoration" pour une "consécration", qu'elle a attribuée à Pétain. Après quoi France Culture lui a tendu le micro pour qu’elle informe les Français de cet outrage à la laïcité commis par Pétain pour plaire à l’Eglise... (Sous-entendu : “catholiques = collabos, CQFD”). Mme Sallenave est une littéraire, ce qui est bien. Mais elle n'est pas historienne et ça se voit.