Débats ou dialogues de sourds ?

Les discussions Facebook autour du prétendu "retour de Maurras" et de sujets associés (nostalgies et fixations diverses), reflètent souvent un défaut gaulois : préférer les postures aux réalités...

On vient de le voir une fois de plus dans les longs échanges de balles sur Facebook : il est difficile de discuter quand l'interlocuteur aime les postures plutôt que les réalités. Les réalités sont les mêmes pour tout le monde, mais les postures sont irréfutables comme l'éléphant de Vialatte. S'agissant de Maurras, exhumé par Bouquins et Le Monde, le débat tourne tout de suite au dialogue de sourds : d'un côté ceux qui s'en tiennent aux faits de l'histoire, lesquels jugent sévèrement le vieux polémiste mort en 1952 ; de l'autre, ceux qui se posent en gardiens du mausolée. Les premiers disent que l'aveuglement de Maurras sur les réalités du régime Pétain (prince-esclave) a consommé le naufrage de sa pensée politique : et cela précisément dans le domaine où cette pensée se disait sans rivale, celui des réalités... Les seconds refusent de parler de ce terrain qui les gêne. Ils montent en ballon dans les nuages de la fidélité. Selon eux Maurras était le prince des théories : peu importent ses fautes et ses erreurs, il suffit de ne pas les voir.

Le micro-milieu qui a placé Maurras parmi ses dieux lares sans l'avoir lu (et seulement "parce que la gauche est contre lui"), fait sociologiquement partie du plus large milieu qui croit "combattre la décadence actuelle", surtout sur le plan des moeurs. Un fil de discussion ouvert sur la controverse Maritain-Maurras lors de la crise religieuse de 1926, finit inexorablement par des messages appelant "la droite" à se serrer les coudes contre la PMA... Où est le rapport entre ces deux sujets ? Nulle part, mais le même milieu crie depuis huit jours "vive Maurras" et, par ailleurs, persiste à croire - en 2018 - que la Manif pour tous de 2013-2014 est un mouvement de "reconquête culturelle" voué au plus grand avenir. La MPT est comme feu Maurras : elle ne s'est jamais trompée ! Mais son double échec (d'abord la loi, puis l'enlisement UMP-LR) ? Peu importe, planons au ciel de "l'anthropologie" et des bonnes intentions.

Loin de moi l'idée de comparer le naufrage tragique de Maurras et les échecs médiocres de la MPT ! Leur seul point commun est d'être niés par le même genre d'esprits : ceux pour qui les résultats sont sans importance si les intentions sont bonnes (au moins à leurs yeux). Ce critère est sans doute valable dans certains domaines. Il ne l'est pas en politique, ni en histoire, où il déguise simplement des postures.