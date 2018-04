Maritain diagnostique (déjà) le "catholicisme sans Christ"

Puisque le tapage médiatique en est à Maurras, lisons cette analyse de Jacques Maritain - hélas non dénuée d'actualité en 2018 :

Jacques Maritain et "Les erreurs de M. Maurras"

(dans le livre Clairvoyance de Rome, 1929) :



<< La conception maurrassienne veut honorer l’Église. L’Église ne veut pas être honorée sans Jésus-Christ. Le mystère qui fait d’elle comme le prolongement et l’univers de l’incarnation, tout ce qui est de son essence, se trouve méconnu. Dès l’instant que l’on "admire" sans croire en Dieu ni à elle, elle n’apparaît plus que comme l’abri tutélaire de « la civilisation », et de la civilisation telle que [la conception maurrassienne] la conçoit : due non au Christ, mais à Minerve… La réalité centrale [de l’Église], on la cherche dans le monde de la culture, alors qu’elle est dans le monde surnaturel ; même en rendant hommage à son universalité, on se trompe encore sur celle-ci : on croit "essentiellement latine" l’autorité dont elle dépend, on tient cette universalité pour le résultat d’un développement historique supérieur, alors qu’elle descend de Dieu, indépendante en elle-même de tout état de culture particulier.

Cette Eglise que l’on s’est rendu incapable de voir, on voudra la "défendre", et la "défendre" de la manière que l’on juge bonne. Et quand elle montre que ses voies ne sont pas celles où on l’imaginait engagée, et qu’on a orgueilleusement décrétées les seules voies de la civilisation, on prétendra rester, mieux qu’elle et contre elle (à la tête de quelques-uns de ses enfants révoltés, et en dressant contre son chef visible une frénésie toute pure) fidèle à sa mission historique et à son esprit essentiel. Nous voyons aujourd’hui éclater contre l’Église elle-même – sinon contre le fantôme qu’on s’est construit d’elle et que l’on continue de paraître honorer – une fureur longtemps contenue contre l’Evangile de Jésus-Christ. >>





► Et c'est toujours actuel chez les insulteurs du pape François. Voilà pourquoi ils se découvrent une passion pour ce que Le Monde appelle "le spectre de Maurras"...