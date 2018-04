Qui donc agite "le spectre de Maurras", et pour quoi faire ?

Pourquoi ce prétendu "retour de Maurras" ? après les prétendus "retours" d'autres auteurs tout aussi éloignés des réalités de 2018 ?



Un gros quart de la une du Monde et deux pleines pages de son cahier Livres du 20/04 ! Pas grand'chose n'en ressort, sinon - comme le dit Laurent Joly (du CNRS - auteur de Naissance de l'Action française [1]), que les écrits de Charles Maurras sont "datés fondamentalement" : "journaliste politique influent et redouté, il s'est situé dans les polémiques de son temps, et il est passé avec son temps." Pour s'en convaincre il suffit d'ouvrir un livre de Maurras. Son style a plus mal vieilli que celui d'autres auteurs, ses contemporains. Et l'énormité de certaines erreurs de jugement condamne une pensée politique - surtout lorsqu'elle se veut "empiriste"... Ce n'est pas le nouveau volume de la collection Bouquins qui donnera envie aux étudiants d'entrer dans ce mausolée.

J'en parle avec d'autant plus de liberté que, vers 1968, je faisais partie d'un petit groupe d'étudiants qui croyaient pouvoir mettre au goût du jour un Maurras "redécouvert" (quitte à le réinventer en oubliant sa part toxique). Entreprise vouée à l'échec... L'histoire reste : nous avons dû constater, après nos prédécesseurs, que la fameuse "synthèse maurrassienne" d'avant 1914 n'avait été qu'un mirage. Hormis le dogme de l'indépendance nationale, plus ou moins suivi (mais très inégalement) sous la IIIe République, la "conclusion monarchique" ne le fut par personne au delà de la ligue ; quant aux haines qui hantaient les colonnes de L'Action française, elles étaient vouée aux poubelles de l'histoire. Il suffit de feuilleter aujourd'hui les vieilles collections de ce journal pour le vérifier [2] : pénible expérience. Quand une entreprise historique a fait faillite, tenter de la ranimer est une ineptie.



Mais voilà, paraît-il, qu'on veut la ranimer en 2018. Qui ça ? Commençons par le paysage politique : une droite LR diminuée, sans idées, réduite à tirer des bords... Un bloc macroniste hégémonique mais lui aussi démuni d'idées, sinon celles des écoles de commerce (chez les élus) et de l'ENA (à l'Elysée)... Une gauche-de-gauche non sans culture(s) mais incohérente, incapable de choisir entre un vrai populisme de gauche et un communautarisme racisé...

Le bloc Macron et la gauche-de-gauche n'ont qu'un élément commun : accuser LR de vouloir combler son absence d'idées par des "idées d'extrême droite". Toujours la vieille recette.



Mais en 2018, où diable trouver des idées d'extrême droite (je ne parle pas de slogans) qui soient recyclables chez LR ? Difficile de pointer du doigt Marine Le Pen, réduite à peu de cbose. On finit donc par réactiver le mythe Patrick Buisson. On nous apprend que M. Buisson a déjeuné chez Drouant avec Mme Maréchal Le Pen, dont les médias attendent le "retour en politique". Or M. Buisson, nul n'en ignore, est "maurrassien" ! Je ne sache pas qu'il soit partisan de "la monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée" sans quoi nul n'est maurrassien : mais pour nos médias, "maurrassien" désigne n'importe quelle forme de populisme de droite orné de nostalgies cléricales (encore que l'Eglise ait évincé le maurrassisme depuis près d'un siècle)... Pour que M. Buisson soit médiatiquement "maurrassien", il suffit de savoir qu'il cuisine depuis quinze ans l'idée d'un "pays réel" (terme maurrassien de 1898), et que le "pays réel" 2018 concocté par M. Buisson serait formé par la rencontre des exclus révoltés et de l'aile conservatrice de la bourgeoisie... Cette alliance des zadistes et du Figaro relève du mirage ? Oui, mais le mirage est l'arme du mage.

Récapitulons : le maurrassisme était dans son sarcophage. Le mage l'a réveillé pour qu'il fasse le troisième à table chez Drouant, déjeuner embelli par la présence de Mme Maréchal Le Pen. La voilà donc "maurrassienne" aussi : il n'en faudra pas plus aux médias, aux macronistes et à la gauche-de-gauche pour rouvrir le feu sur M. Wauquiez, puisque chacun le soupçonne de projets marionnistes... Tout ça est totalement virtuel, théâtre d'ombres et diversion. Pendant que le tout-Paris sonne l'alarme contre un écrivain décédé en 1952, d'autres choses se passent en coulisses et autrement plus sérieuses.

[1] Grasset, 2015.

[2] Je tiens d'accablants extraits à la disposition de qui ne me croirait pas !

Parmi ceux qui agitent son nom en 2018,

combien ont lu ne serait-ce qu'un seul de ses livres ?