En refusant le projet NDDL, Macron se démasque

Comparaison paradoxale (et en partie discutable) entre le projet Notre-Dame-des-Landes et les promesses de Macron - mais qui dévoile la véritable nature du macronisme :

<< ...Et si ce petit village gaulois niché dans le bocage nantais représentait finalement tout ce que le chef de l’Etat devrait aujourd’hui protéger, voire encourager, au risque d’apparaître, en cas de refus, comme un des plus grands bonimenteurs politiques de ces dernières années ? [...] Sur ces 1 600 hectares de terre anciennement promis à la construction d’un aéroport, les quelque 200 personnes qui y habitent ont développé un véritable monde parallèle, largement autogéré, qui devrait séduire tous les tenants du nouveau monde. Ces jeunes prennent leur avenir en main, loin du soutien – de l’assistanat, disent les libéraux – de l’Etat et de ses services publics. Ils montent leurs propres "entreprises" (agricole, artisanale…), font preuve d’innovation, travaillent pour beaucoup sans compter leurs heures, assurant eux-mêmes leur subsistance, avec une énergie et une inventivité qui feraient pâlir de jalousie plus d’un startupper. Seule différence avec le discours officiel du Président : leur démarche s’inscrit dans un cadre collectif et, bien sûr, dans le respect absolu de l’environnement.

Comment, dès lors, le chef de l’Etat peut-il tourner le dos à ce qui ressemble furieusement à d’énergiques auto-entrepreneurs – certes, communautaires – sans se renier lui-même ? L’absence de cadre légal ? Souvent l’innovation s’est faite hors des formats classiques, avant d’être régularisée. Et les zadistes sont pour la plupart disposés à rentrer dans les clous, pour peu qu’on garantisse le caractère collectif de leur démarche.

Valet du vieux monde finissant

Dans ces conditions, l’acharnement du président de la République à vouloir détruire l’univers de la ZAD est incompréhensible. Sauf à considérer, donc, que son propos sur l’initiative et l’autonomie n’était qu’un vain discours, un rhabillage idéologique destiné à sauver un monde terriblement daté. Macron et ses blindés détruisant les maisons hétéroclites et parfois incroyables qui peuplent la zone, écrasant les cultures originales et durables du lieu, les expériences sociales qui cherchent à y naître, ont en effet tous les atours de l’ancien monde cherchant à étouffer ceux qui tentent de s’en échapper.

Le candidat d’En marche [...] s’est mué [...] en valet d’un vieux monde finissant, d’un modèle de développement qui court à sa perte, écrasant à coups de blindés et de grenades "marcellines" un projet, certes imparfait, mais qui pourrait nous enseigner beaucoup, pour peu qu’on lui fiche la paix et sa chance, sur les moyens de nous en sortir.

En écrasant les zadistes (s’il y parvient, ce qui est loin d’être garanti), Macron gagnera à coup sûr les cœurs de la vieille France réactionnaire, avide d’autorité et de conformisme. [...] Après avoir vanté la disruption, Macron a basculé dans la répression. Son tournant à lui de la rigueur. Et sans doute sa plus grande erreur. >>



(éditorial de Luc Peillon, Libération 19/04)

► Ce sera difficile à expliquer à nos libéraux-conservateurs, qui gazouillent leur joie depuis quinze jours : joie encore accrue - mais cette fois pudiquement - depuis que le jeune monsieur grenade les ennemis de Vinci et de la France Bien Élevée.

1848 : un garde national mobile détruit une barricade.

2018 : le progrès fait rage.

Est-ce qu'on en reviendra toujours là ?