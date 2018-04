Economie US : ce qui n'instruira ni M. Emmanuel Macron ni sa troupe de commerciaux...

...ni la droite (y compris ses cercles bien-pensants, euphoriques depuis le discours des Bernardins) :

On l'apprend par le Financial Times et la banque JP Morgan (peu suspects de dirigisme) : les cadeaux fiscaux de Donald Trump aux entreprises ne vont pas à l'embauche et à l'investissement. Ils vont aux marchés financiers. Les entreprises utilisent cette masse d'argent à racheter leurs propres actions au bénéfice des actionnaires, mode de rémunération parallèle à la distribution de dividendes ! En 2018 ces opérations vont atteindre plus de 800 milliards de dollars ; "si l'on cumule les dividendes et les rachats d'actions, on parvient à la somme vertigineuse de 1200 milliards de dollars", souligne l'analyste Philippe Escande [*]. Selon les banques US elles-mêmes, la seule rémunération des actionnaires américains atteindra cette année le double de la somme allouée aux investissements et à la recherche.



Du point de vue de l'économie réelle, cette distorsion (typiquement libérale) est non seulement aberrante mais dangereuse. En effet : 1. les cadeaux fiscaux de Trump visent à stimuler encore l'économie US alors qu'elle est en surchauffe et que les trésoreries d'entreprise étaient déjà gavées ; 2. les actionnaires, gavés aussi par conséquent, poussent à la surenchère ; 3. cet engrenage gonfle encore la bulle boursière et le risque de crise systémique ; 4. en faisant ses cadeaux fiscaux, l'Etat s'est privé de recettes (conformément au dogme libéral) et aggrave dans des proportions inouïes l'abîme d'inégalité entre les détenteurs du capital et le reste de la société.

Mais d'après les sondages, les électeurs pauvres de M. Trump ne voient rien venir et, croyant que "Donald a bombardé les towel-heads [2]", se disposent à re-voter républicain aux mid-term elections. Que la Maison Blanche soit l'outil des plus riches - qui confisquent les bénéfices - ne choque pas les dupes... M. Trump peut piétiner l'évidence en clamant que l'argent donné aux plus riches ruisselle (trickles down) sur les pauvres : une grande part de ces derniers préfèrent le croire - et rêver avec lui d'une Amérique blanche et guerrière.

M. Macron est plus prudent. Il nous a affirmé dimanche soir qu'il "ne croit pas à la théorie du ruissellement", dogme rejeté à juste titre par les Français. Ni Bourdin, ni Plenel (tiens tiens) n'ont osé lui demander quel dispositif légal allait obliger les Français les plus riches à investir dans l'économie réelle les cadeaux fiscaux macroniens (dont l'exemption d'ISF pour les biens spéculatifs). Or rien n'est prévu en ce sens ! Si M. Macron et sa troupe de commerciaux ne "croient pas" au ruissellement, tout se passe comme si ce dogme inspirait leur action.

Qui va le leur reprocher ? Des élus de gauche, mais pas grand-monde à droite : surtout chez ceux qui sourient aux anges depuis le discours des Bernardins, oubliant les encycliques sociales que de toute façon ils n'ont jamais lues... Cachez ces faits que je ne saurais voir.

[1] Le Monde 17/04.

[2] "Têtes de serviettes" : les Arabes.