Macron et le mirage de "l'Europe qui protège"

Et voici Trudeau à Paris ! La presse canadienne félicite "a smiling Macron" de fêter Justin, cet autre "young free-trader" - et avec lui le sombre CETA voulu par Bruxelles envers et contre les gens :

Sourire fixe et oeil froid, Emmanuel YFP * Macron ferme l'une après l'autre les serrures du TINA ("There Is No Alternative"). Face à l'engrenage ultralibéral bruxellois, pas d'autre choix selon lui que d'accélérer cet engrenage - même si celui-ci est en train de disloquer l'Europe comme le soulignait Stéphane Rozès, ce matin, au micro de Radio Notre-Dame.

Face aux attaques de Bourdin et aux bottes incomplètes de Plenel, M. Macron nous a resservi le slogan de "l'Europe qui protège" et qui serait, selon lui, le garant d'on ne sait quelle "souveraineté".

Pourquoi ni Bourdin ni Plenel n'ont-ils posé la question du traité de libre-échange UE-Canada : ce CETA que Bruxelles nous impose, le libre-échangisme étant - on ne sait pourquoi - l'expression d'un sacré supérieur à toute souveraineté démocratique ?

Mis en oeuvre par Bruxelles avant même d'avoir été ratifié, le CETA est le cheval de Troie de tout ce dont l'UE est censée nous "protéger" : comme le rappelle (Le Monde Economie & entreprise,14/04) Karine Jacquemart, directrice en France d'une association internationale de surveillance de l'industrie alimentaire, ce traité inclut la suppression (pour "entrave au commerce") de toutes les réglementations sanitaires, environnementales et sociales. En vertu du CETA, les branches "canadiennes" de l'agro-alimentaire nord-américain pourront attaquer - devant un "tribunal d'arbitrage" privé - les Etats qui interdisent un pesticide ou un OGM... Nous sommes d'ailleurs prévenus, Ottawa ayant déjà déposé plainte contre le projet français d'interdire le glyphosate !

D'autre part, le CETA installe des "forums de coopération réglementaire", "comités mixtes" et "comités spécialisés": mécanismes inédits par lesquels le business transatlantique interférera avec notre travail législatif et administratif... Le résultat sera d'instaurer une pseudo-"légalité internationale" qui empêchera toute correction par le suffrage universel. Autant dire que voter ne servira plus à rien.

Ce schéma se retrouve, souligne l'article du Monde, dans la série d'autres accords de libre-échange que Bruxelles va mettre en place avec l'Amérique du Sud, le Japon etc, pays qui maintiennent sur le marché des produits interdits en Europe - où ils ne tarderont donc pas à être ré-autorisés.

"Ces accords sont le contraire de l'Europe-qui-protège promise par le président français", conclut Karine Jacquemart. L'attitude de Bruxelles et la soumission des Etats membres de l'UE sont, quant à elles, le contraire de la mission des Etats rappelée par Laudato Si'. Vous savez ? l'encyclique que les cathos-libéraux refusent de lire... Mais ne leur en parlez pas ; vous gâcheriez l'euphorie où ils baignent depuis que le Young French Prez leur a dit des choses gracieuses aux Bernardins. Seuls les mots comptent : qu'importent les actes ? surtout quand on ne leur reproche rien.

__________

* "Young French Prez".