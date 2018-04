SNCF : qui veut la peau des services publics ?

Ne soyons pas dupes de la version officielle, regardons la réalité :

Extraits du dossier du Monde diplomatique (avril 2018) :

1. Dans quelle stratégie générale s'inscrit la "réforme" de la SNCF :

<< L'hôpital public gère des flux de patients selon le budget de la Sécurité sociale, quitte à renvoyer chez eux des malades incapables de se débrouiller seuls, plutôt que de produire des soins en fonction des besoins de la population. L'université, créée pour former des esprits critiques et les pousser vers les plus hauts accomplissements, travaille désormais à l'équilibre des comptes et aligne ses exigences sur celles du marché du travail. La Poste, fondée pour rendre un service universel de communication, se transforme en prestataire pour Amazon. France Télécom, séparée de la Poste puis privatisée, n'a plus vocation à équiper le pays en infrastructures ni à servir ses usagers, mais à vendre des produits, à conquérir des parts de marché, à satisfaire des actionnaires. Installée sur le marché international de l'énergie, EDF rachète des entreprises privatisées au Royaume-Uni. Quant à la SNCF, son obsession des lignes rentables à grande vitesse l'a conduite à sacrifier le transport de marchandises au profit de la route et à négliger les lignes conventionnelles... >> (Pierre Rimbert)

2. Le cas particulier de la SNCF :

<< Certaines lignes Intercités se voient aujourd'hui menacées, en particulier les dessertes transversales jugées trop peu rentables - ce qui ne manque pas d'étonner dans une ère de supposée décentralisation où il faudra bientôt passer par Paris pour se rendre de Lyon à Bordeaux. La réforme annoncée vise surtout la marque TER, version locale et à bas coût du transport ferroviaire, péniblement supportée par la compagnie qui n'en veut plus. On le suppose, du moins, en observant cette continuelle réduction du service qui conduit une partie des usagers à se replier sur le transport routier. [...] Après tant de dégradations, le rapport Spinetta nous informe aujourd'hui que le fonctionnement réduit des petites lignes coûte encore trop cher, et qu'il va falloir trancher dans le vif.



[...] Voilà vingt bonnes années que les élus de la nation, soutenus par les médias unanimes, n'ont pas de mots assez fervents pour affirmer leur engagement écologique et leur foi dans le développement durable. Du Grenelle de l'environnement à la COP 21, tous ont pieusement approuvé [...] la nécessité de favoriser le train face à la voiture individuelle, d'assurer le maillage du territoire et de développer le fret ferroviaire pour contenir le trafic de poids lourds. Mais voici également vingt ans que le réseau ferroviaire se transforme à l'inverse de ces directives, comme si les proclamations vertueuses et le système économique étaient simplement incompatibles. [...] Le train est devenu cet avion sur pattes reliant quelques points à forte densité de population, à charge pour chacun de se débrouiller ensuite... >> (Benoît Duteurtre)

C'est l'engrenage. L'idéologie du libre marché et de la rentabilité absolue, ADN du libéralisme, détruit "la notion même de service public" alors que les citoyens en auraient vitalement besoin face à la menace d'une nouvelle crise systémique rendue proche par l'énormité sans précédent de la sphère financière. Un sondage des Echos en mars dernier montrait que 65% des Français - et même 58% des ex-électeurs de M. Fillon (les plus acquis à l'idole Argent [*]) - restaient attachés à l'idée de participations de l'Etat dans les entreprises. Mais l'exécutif et la majorité des élus sont dans le mensonge objectif : leurs actes démentant sans cesse leurs paroles, ils se proclament amis du bien commun tout en le bradant, schizoïdie que M. Macron voile de son "en même temps".

Faut-il y voir aussi l'effet de notre américanolâtrie, avide de transposer dans le petit Hexagone la formule ferroviaire US faite pour relier des mégapoles à travers un continent ? Ce serait encore un exemple du réflexe de vassalité de la classe dominante française... (au moment où la Deutsche Bahn donne l'exemple inverse, en fermant sa filiale bus pour se recentrer sur les lignes locales).



Ne soyons pas dupes des éléments de langage martelés par les ministres et répétés par les radio-trottoirs. Il ne faut pas disloquer le ferroviaire français - ce qui se terminerait par sa vente à la découpe ! Bien au contraire il faut le refonder, autour des trois principes dégagés par le dossier du Monde diplomatique : 1. qualité et universalité du service public, 2. unité et aménagement du territoire, 3. création d'institutions de propriété collective indépendantes de Bercy. Mais pour cela, il faut renouer entre le bien commun et l'Etat un lien rompu depuis l'occupation des pouvoirs publics par les néolibéraux ! Ce serait indiscutablement une révolution. Pour la philosophie de cette révolution, proposons une relecture urgente de Laudato Si'...

__________

[*] Donc aussi les plus hostiles au pape, selon le récent sondage BVA du Figaro.