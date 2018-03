Le grand bourdon de Notre-Dame pour le colonel Beltrame

Communiqué de l'Eglise catholique à Paris :



“ À l'occasion de l'hommage national qui sera rendu au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame aux Invalides le mercredi 28 mars 2018, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, invite les catholiques à prier pour toutes les victimes de l'attaque terroriste perpétrée à Trèbes ainsi que pour leurs familles éprouvées par le deuil et la souffrance. Le diocèse de Paris s'unira tout spécialement à la cérémonie par la sonnerie du bourdon Emmanuel de la cathédrale Notre-Dame à 10h, lors du passage du cortège funéraire qui se rendra du Panthéon aux Invalides. Au cœur de la Semaine Sainte où l'Église fait mémoire de la Passion et la Résurrection du Seigneur, l'archevêque de Paris veut rappeler l'espérance qui habite les chrétiens, convaincus que seul l'amour peut vaincre la haine et que la vie est plus forte que la mort. "