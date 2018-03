Des "rues du colonel Beltrame" dans toutes les villes

C'est un mouvement qui se fait jour depuis vingt-quatre heures :

Demain le cercueil du colonel Beltrame, escorté par les Parisiens, traversera les rues de la capitale de la place du Panthéon à la cour des Invalides. Honneurs citoyens, honneurs militaires : émotion et méditation.

Pourquoi ne pas pérenniser cet hommage national en donnant le nom du héros de Trèbes à des rues dans toutes les villes du pays ? L'idée est en train de germer dans plusieurs régions. Elle doit être proposée aux municipalités, et la décision doit se prendre sans tarder.

L'exemple d'Arnaud Beltrame est en effet d'une profondeur insondable. Certes il est mort pour la France, les officiels ne manquent pas de le dire. Mais son acte va plus loin et vient de plus loin : il transcende les devoirs d'un officier de gendarmerie ; rien dans le règlement ne disait au colonel d'entrer sans armes dans le magasin et de s'offrir pour sauver une otage. Donner sa vie pour son prochain est un choix mystérieux, supérieur à toutes les valeurs sociales, ancré dans une foi personnelle. Aujourd'hui ce choix si intime est admiré par le pays, toutes sensibilités confondues, parce qu'il répond de façon bouleversante aux questions sans réponse posées par la violence terroriste. Là est la leçon, comme une parole vitale connue depuis toujours.

Donner à nos rues le nom du colonel Beltrame serait un des fruits naturels de son acte, qui rayonne déjà sur la France entière.

