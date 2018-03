Mai 68 et le "nouvel esprit du capitalisme" (3)

Le cinquantenaire de 68, prétexte - chez certains - d'un retour d'hostilité envers Vatican II : symptôme de régression psychologique. Et mauvais signe sur le plan chrétien :

Cette hostilité doit être analysée. Elle pourrait être le symptôme d'une sorte de "glaucome religieux" : une maladie du nerf optique qui brouillerait le champ visuel du patient, l'empêcherait de discerner une partie des réalités et le pousserait aux interprétations déformantes.

Quelle réalité nie-t-il ? Le rôle déterminant du bouleversement des mentalités de masse, impulsé par le consumérisme à partir des années 1960 et démultiplié par le néolibéralisme socio-économique après 1990. Ce tsunami a atomisé les sociétés, bousculant toutes les institutions y compris religieuses. Et il a broyé toutes les transmissions collectives, y compris celle de la pensée chrétienne organisée.

C'est ce que soulignent notamment Milbank et Pabst dans une étude qui paraît chez DDB : La politique de la vertu. Réduisant la vie intérieure de l'individu à la "volonté de vouloir" et celle-ci à la "volonté d'acheter", constatent-ils (comme Michéa, Stiegler et les autres), le système économique fait pression pour inhiber la dimension spirituelle de la condition humaine, fermant ainsi - pour le plus grand nombre - la porte de la révélation chrétienne.

Le totalitarisme de la marchandise prétend s'emparer du for intérieur de chaque personne : il n'y a qu'à écouter les nouveaux slogans publicitaires pour mesurer cette intrusion. Comment surmonter cela et faire parvenir le message chrétien à l'individu d'aujourd'hui ? En mettant l'accent sur ce qui fut toujours l'essentiel depuis deux mille ans ! Le christianisme repose sur la démarche de foi, profondément personnelle par définition. C'est ce que les Pères conciliaires de Vatican II ont senti et étudié, pour bâtir un corpus d'analyses et d'orientations remarquable : celui, précisément, que les catholiques français de tous bords n'ont pas pris la peine de lire (sauf exception trop rares).

Non seulement ils n'ont pas pris cette peine, mais aujourd'hui certains d'entre eux grincent des dents contre l'analyse des Pères conciliaires. Ils l'accusent d'"optimisme", grief à la fois inadéquat et secondaire ; et ils lui reprochent ce que précisément on peut applaudir : d'avoir prévu que la bataille du XXIe siècle passerait par les consciences individuelles et non par on ne sait quel autoritarisme ecclésial, déjà dévalué avant 1950 - et qui serait inaudible en 2018. On aimerait d'ailleurs que nos anticonciliaires se penchent un peu sur les vrais résultats de cet autoritarisme d'antan, à certaines "grandes époques" dont ils semblent avoir la nostalgie - et qui ont renforcé sans le vouloir une déchristianisation commencée en 1792, rupture qui ne fut si rapidement efficace que dans la mesure où elle abattait une religiosité de convenances et de façade.



Le nostalgique ne veut pas comprendre que le christianisme, repose sur la démarche de foi personnelle. Il lui substitue un fantasme de formatage par une puissance publique imposant la religiosité... Cette idée était déjà fausse quand une majorité de Français se disaient encore catholiques. Elle est dérisoire aujourd'hui : lorsque 95% ignorent le contenu de la foi chrétienne, regretter l'époque de la religion officielle est une posture d'Ubu. C'est pourtant, in petto, ce à quoi mène la logique de plusieurs de nos contemporains ! Au lieu d'autopsier 1968 (la déferlante made in USA) et de décortiquer 2018 (l'apothéose libérale), ils regrettent 1825 et la loi sur le sacrilège. Perpétuel retour du refoulé...