Mai 68 et le "nouvel esprit du capitalisme" (2)

Le rôle de Mai 68 dans l'installation du "nouvel esprit du capitalisme" (titre du livre-clé de Boltanski et Chiapello, Gallimard 1999) n'est nié ou éludé, chez les catholiques, que par deux sortes d'intellectuels : à gauche, ceux - de plus en plus rares - qui tiennent à leurs souvenirs de jeunesse ; à droite (et plus nombreux hélas), ceux qui tiennent à accuser non le capitalisme mais rétrospectivement... l'Eglise. Car taper sur Vatican II, c'est taper subliminalement sur le pape actuel, ce qui les motive infiniment plus que d'analyser les problèmes de notre société.

De quoi accusent-ils l'Eglise ? D'avoir provoqué son propre "effondrement" : sous-titre du livre de l'historien Guillaume Cuchet [*], quadra nullement "réac" mais dont les intellectuels réacs font usage depuis quelques semaines.

Cuchet admet que la chute de la pratique religieuse chez les catholiques français s'est amorcée dans les années 1950, mais souligne qu'elle s'accélère dans la seconde moitié des années 1960. Vatican II s'étant achevé en 1965, les intellectuels réacs sautent sur le prétexte : si les Français ont cessé d'aller à la messe, disent-ils en un raccourci interprétatif, c'est parce que Vatican II aurait "supprimé la peur de l'enfer et la verticale du pouvoir dans l'Eglise"...



Vatican II ayant pensé et fait tout autre chose que "supprimer la peur de l'enfer et la verticale du pouvoir", ce raccourci déforme les données et ne peut séduire que les simplets. D'abord pour deux raisons propres au milieu catholique : 1. ce n'est pas par peur de l'enfer que les gens allaient à la messe, les plus âgés des réacs le savent bien (mais feignent de l'ignorer) ; 2. sauf rarissimes exceptions locales, le Français d'après la Libération n'éprouvait guère le besoin d'un autoritarisme ecclésiastique .

Alors pourquoi les gens allaient-ils à la messe jusque dans ces années 1950 ? Par habitude mentale séculaire, tout simplement. Et c'était avant que les campagnes ne soient vidées de leurs populations... Les Trente Glorieuses allaient modifier radicalement les mentalités et dépeupler le monde rural. Le catholicisme français aurait pu répondre à cette mutation sociologique : elle nécessitait de nouvelles formes d'apostolat, qui auraient dû se puiser dans le corpus doctrinal de Vatican II... Mais un deuxième tsunami a déferlé : 1968, qui a tout brouillé chez les catholiques. S'ensuivirent vingt ans de retard et de fausses querelles - dont apparemment nous ne sommes pas tout à fait sortis, puisqu'en 2018 on voit des intellectuels catholiques recommencer à s'en prendre au concile ; ce qui les force à nier que Mai 68 ait eu la plus grande part dans les ivresses du catholicisme hexagonal, qui allaient elles-mêmes accélérer la chute de la pratique.

Les plus jeunes de ces négateurs me font sourire : ils n'ont pas vécu la période. Mais les plus vieux m'irritent, car ils l'ont très bien connue. Rafraîchissons-leur la mémoire avec un exemple. En 1968 je suis en deuxième année de droit et je fréquente un peu le centre Saint-Yves, aumônerie conviviale et bien tempérée des facultés Panthéon-Assas : type même d'une structure catholique où les directions indiquées par Vatican II auraient pu être étudiées, intériorisées et mises en oeuvre... Or survient le mois de mai ! En quinze jours, emporté par la déferlante, le centre part à la dérive dans l'idéologie de la déconstruction. Pour ma part, je tire alors de ce spectacle - et d'une série d'autres du même genre - l'idée que le christianisme tout entier n'est qu'une illusion d'optique, et je m'engage dans quinze années d'athéisme. Qu'on ne vienne pas me dire que "c'est la faute au concile"...



[*] Comment notre monde a cessé d'être chrétien - chronique d'un effondrement (Seuil 2018).