Mai 68 et le "nouvel esprit du capitalisme" (1)

La machine médiatique célébrant les anniversaires trois mois trop tôt, voici partout celui de Mai 68. Quelques réflexions à ce sujet :

Le seul philosophe français qui ait vu venir Mai 68 fut Pierre Boutang dans La Nation française (19 janvier 1966) : « Une part de la réalité de l’homme est en train de s’évanouir, ou changer de sens ; subissant les techniques de massification (perdant de plus en plus son visage, la ressemblance avec Dieu), le citoyen des démocraties modernes et développées a laissé tomber […] sa réalité d’homme, vivante et en acte. Il a cessé d’agir comme père, d’exercer comme un père une autorité familiale (or nul n’est homme s’il n’est père, dit Proudhon). […] Pour cela, les fils s’éloignent (même en restant là) et haïssent ou méprisent à la fois le fils que fut leur père, et le père qu’il n’est pas. Leur ‘‘protéïsme’’, leur capacité de désir de prendre toutes les formes animales, jusqu’au refus du visage humain et de la détermination sexuelle, n’est que le constat d’absence, mais d’absence molle et pesante, d’un être de l’homme, à l’image de Dieu, chez l’adulte. »

Ce texte de 1966 était une prémonition du processus de Mai 68 : d’abord la nullité morale des pères, bourgeoisie "traditionnelle" déboussolée qui s’attirait le mépris des enfants ; puis la dislocation psychologique "jusqu’au refus du visage humain et de la détermination sexuelle". Sous quelle emprise ? En dernière instance, celle des moeurs que le capitalisme façonnait déjà.



En mai 2008 ces enfants septuagénaires habitent une société réduite à l'économie libérale, ainsi analysée par le philosophe Bernard Stiegler (Nouvel Observateur hors-série, mai 2007) : « On a souligné un paradoxe à propos de Mai 68 : on a pensé que le capitalisme était porté par la droite, qui défend les ‘‘valeurs traditionnelles’’, et que c’est un mouvement de gauche (Mai 68) qui a voulu symboliquement détruire ces valeurs. Mais en réalité, ce qui a réellement organisé cette destruction des valeurs, c’est le capitalisme… Le capitalisme est contradictoire avec le maintien d’un surmoi… Une société sans surmoi s’autodétruit. Le surmoi, c’est ce qui donne la loi comme civilité. Un récent rapport du préfet de la Seine-Saint-Denis expliquait la violence dans les cités par cette absence de surmoi, qui se traduit alors par le passage à l’acte… »

Selon Jean-Claude Michéa (Le Monde 22/11/2002), les postures officielles aujourd’hui sont libérales-libertaires parce qu'elles cultivent les transgressions «servant à la bonne marche des affaires» : «elles rompent les solidarités effectives, en isolant plus encore l’individu dans une monade où se perd ‘‘le goût des autres’’, où il n’est plus qu’un rouage... Et puisque le désir est le moteur qui nous fait vivre et nous meut (ce qui détermine en profondeur notre comportement), le capitalisme de consommation cherche par tous les moyens à en prendre le contrôle pour l’exploiter comme il exploite les gisements pétrolifères : jusqu’à épuisement de la ressource… Mais d'abord ce capitalisme devait détourner la libido des individus de ses objets socialement construits par une tradition, par les structures prémodernes comme l’amour de Dieu, de la patrie, de la famille. »

Ce constat, nous sommes quelques-uns à le partager de longue date et à le diffuser avec acharnement : d'abord très seuls parmi un milieu catho "gentryfié" ; puis armés de Laudato Si et du discours de Santa-Cruz, et voyant avec joie un nombre croissant de paroisses recevoir et étudier la critique pontificale du néolibéralisme.

Il reste cependant des cathos sourds, ou qui feignent de l'être... Parlons-en dans la note suivante.