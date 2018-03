Gouverner, mais pour relever celui qui est tombé

Extraits du livre du pape, qui paraît jeudi en lien avec la rencontre des jeunes au Vatican :

<< Gouverner, c'est servir chacun de nous, chacun des frères qui composent le peuple, sans oublier personne. Quiconque gouverne doit apprendre à regarder vers le haut uniquement pour parler à Dieu, et non pour jouer à être Dieu. Et il doit regarder vers le bas uniquement pour relever celui qui est tombé. Le regard de l'homme doit toujours aller dans ces deux directions. Vers le haut, regardez Dieu, et vers le bas, celui qui est tombé, si vous voulez devenir grands : les réponses aux questions les plus difficiles se trouvent toujours en regardant dans ces deux directions à la fois. […]

La pire conséquence du péché que peut commettre celui qui a le pouvoir est certainement la destruction de soi-même. Mais il y en a une autre, qui n'est peut-être pas exactement la pire mais qui est récurrente : finir par se ridiculiser. Et on ne se remet jamais du ridicule. Qui apparaît comme l'un des personnages les plus ridicules de l'histoire ? Selon moi, Ponce Pilate : s'il avait su qu'il avait devant lui le Fils de Dieu, et que le Fils de Dieu s'était servi de Son pouvoir pour laver les pieds de Ses disciples, est-ce qu'il s'en serait lavé les mains ? Je ne crois vraiment pas ! L'évangéliste Jean nous raconte que le Seigneur était conscient d'avoir tout le pouvoir du monde entre Ses mains. Et qu'a-t‑Il décidé de faire avec tout ce pouvoir ? Un geste unique, qui a été un geste de service, en particulier le service du pardon. Jésus a décidé que le pouvoir devait être transformé, de ce moment et pour toujours, en service. >>





[ passages tirés des extraits publiés dans Le Point du 19/03 : http://www.lepoint.fr/societe/pape-francois-un-jeune-a-qu... ]