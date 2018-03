5e dimanche : "Si le grain ne meurt pas, il reste seul..."

C'est la leçon christique à toujours réapprendre du début. Citations :

De Hans Urs von Balthasar :

► Sur l'évangile (Jean 12, 20-33) - « Jésus le dit pour lui-même mais aussi, avec une grande insistance, pour tous ceux qui veulent le "servir" et le suivre :"qui aime sa vie la perd", le grain de blé doit mourir sinon il ne porte pas de fruit... Chaque parole de cet évangile est si indissolublement entrelacée avec toutes les autres qu'y devient visible toute l'oeuvre de salut de Dieu en face de la croix qui s'approche. »

► Sur la lettre aux Hébreux (5, 7-9) - « Si obéissant qu'on puisse l'être, dans l'obscurité de la souffrance tout homme, même le Christ, doit réapprendre l'obéissance. Tout homme qui souffre physiquement et moralement l'a éprouvé : ce qu'on estimait posséder habituellement doit devenir actuel, en étant réappris dès le début...»

► Sur Jérémie 31, 31-34 - « Il était difficile, peut-être à peine possible, de rester fidèle à Dieu tant que sa souveraineté était avant tout une souveraineté de puissance - Il avait conduit le peuple hors d'Egypte "à main forte et bras étendu" - et que les hommes ne possédaient aucune vue intérieure dans l'essence de l'amour divin. Pour eux, l'amour demandé était un peu comme un commandement, une loi, et l'homme a toujours envie de transgresser les lois, pour montrer qu'il est plus puissant qu'elles. Mais si la loi de l'amour est maintenant incarnée dans leur coeur et s'ils apprennent à comprendre de l'intérieur que Dieu est amour puisqu'Il a aimé les hommes jusqu'à porter leurs fautes sur la croix, alors l'alliance est devenue tout autre en étant intérieure ; chacun comprend maintenant du dedans...»

D'un moine :

« C'est la loi de l'Evangile comme loi de vie. Mourir pour renaître et porter du fruit : disparaître pour que l'autre grandisse, perdre sa vie pour la gagner en entrant dans la gloire de Dieu. Le sacrifice, idée souvent rejetée par l'homme moderne, prend tout son sens. Au coeur de nos angoisses; la mort et résurrection de Jésus ouvre un chemin de vie. Ce que Jésus accomplit, Il nous y associe et nous invite à mourir pour vivre, à disparaître pour donner la vie : Seigneur, attire-nous à toi... »