Pour y voir clair dans ces histoires d'identitaires

► Maxime D. :

<< Je ne trouve pas d'équivalent à "identitaire", mot omniprésent depuis quelques années dans les débats publics, employé désormais par tous, et dont la croissance est toujours ascendante, en français d'avant. "Traditionnel" ou "essentiel" ne désignent pas cela, ni "historique" (car "identitaire" se réfère bizarrement tantôt aux moeurs du présent (des Français d'aujourd'hui), tantôt à celles du passé (des Français d'avant X. date) : l'"identitaire" est à géométrie variable, du moins dans le temps)...

Du reste, je ne vois pas non plus vraiment d'équivalent à "identité" employé au sens actuel - assez récent aussi : jusqu'à peu "identité" voulait dire "similitude", "parenté" : "l'identité de l'homme et de Dieu", etc., et ne voulait dire que cela, sauf acceptions précises (la carte d'identité, le contrôle d'identité) - en français : "essence" ? "tradition" ? "culture/civilisation" ? Mais tout cela désigne plus ou moins le passé et l'héritage, alors qu'"identité" est plutôt au présent (on pourra dire que Trump défend l'"identité" américaine par exemple, alors qu'il est en parfaite rupture avec elle).

Le seul équivalent qui irait serait "völkisch", avec en plus le petit côté païen qui va bien. A chaque fois que vous lisez "identitaire", pensez "völkisch", vous verrez, ça marche en général. >>

► Ma réponse :

Vous avez parfaitement raison de mentionner l'idéologie "völkisch", car c'est la clé du problème !

La notion germanique de "Volk" est intraduisible dans les langues latines, parce que subjective et très vague. Le "Volk" n'est pas le "peuple" (notion française objective et compréhensible des étrangers). Le "Volk" est une entité vague et close, compréhensible seulement (ou plutôt "ressentie") par ceux qui en font partie - de même que "Heimat" veut dire autre chose que "patrie". Ce vague permet au "clos" de changer éventuellement de contenu. Entre le début et la fin du XIXe, la notion de "Volk" est passée du spirituel-moral (Fichte) au racial (H.S. Chamberlain).

Or c'est l'idéologie germanique du "Volk" qui inspire le noyau dur de nos "identitaires" : courant qui revendique ce mot et s'en fait un étendard... (ne laissons pas les zozos ultracathos dire que le mot est seulement une invention des journalistes).

Et c'est pour cette raison que l'identitarisme, appliqué à des populations françaises pour lesquelles il n'est pas fait, est impossible à définir de façon synthétique mais se décline au gré des "sensibilités" et des tendances...

On trouve ainsi un identitarisme catholique qui met l'accent sur le groupe et ses fantasmes, non sur l'Evangile : problème que j'analyse (entre autres) dans Cathos, ne devenons pas une secte.



Et cet identitarisme pseudo-catho, étant un sous-produit de l'identitarisme en soi, cousine sans effort avec l'identitarisme néopaïen : cf par exemple la manif de Ploërmel, dont je parle dans mon livre et dans une note de ce blog. Ou l'approbation de catholiques envers le suicide de D. Venner à Notre-Dame de Paris...

Pourtant l'identitarisme appliqué au catholicisme est contre-nature : il engendre un catholicisme non chrétien, malgré l'appui ostentatoire des identitaires aux chrétiens d'Orient, et leur présence systématique dans certains événements catholiques (jamais dans les autres).

Comment assainir la situation ? Le désarroi régnant actuellement dans certains milieux catholiques français permet toutes les dérives, on l'a vu dans l'odieuse campagne contre la jeune Mathilde à Orléans. Et il rend ceux qu'il contamine réfractaires à toute discussion franche sur les fondamentaux de la foi au Christ... On en fait l'expérience tous les jours sur Facebook.



Néanmoins il faut discuter, discuter, discuter ! Ce n'est jamais perdu.