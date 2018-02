Libéraux affolés par les effets du libéralisme

Le choc de Toulouse dérange l'euphorie macronienne :

Qu'il faille "changer" beaucoup de choses en France, tout le monde le sait, et c'est là-dessus que M. Macron s'est fait élire. Mais "changer" dans quel sens ? On commence à voir que le changement macronien ne sert pas précisément le peuple français, et les sondages décrochent.

Cela dit, c'est toute la classe politique qui se sent déboussolée par des réalités démentant l'axiome selon lequel "pour remédier aux désastres libéraux, il faut encore plus de libéralisme". On trouve certaines de ces réalités dans l'éditorial du Monde (Eco & entreprises, 28/02) à propos du scandale chinois de l'aéroport de Toulouse :

Les élus de Toulouse craignent que Casil [groupe chinois], propriété du conglomérat public de la région de Shandong au nord-est de la Chine, ne siphonne la trésorerie de l'aéroport pour s'assurer des dividendes. Mais c'est aussi un test de la capacité de la France à résoudre un casse-tête pas uniquement chinois : comment financer ses entreprises sans perdre sa souveraineté. L'épargne longue française existe (l'assurance-vie...), mais elle irrigue insuffisamment le tissu entrepreneurial. Alors, quand l'argent manque au développement, les entreprises vont le chercher ailleurs. Et notamment, en ce moment, en Chine et aux Etats-Unis. [...] Dopés par des trésoreries historiques, les groupes et les fonds américains s'apprêtent à mener une razzia sur l'Europe à des niveaux de valorisation vertigineux. La France s'inquiète pour ses fleurons. [...] Dans les palais de la République, on s'active à imaginer des solutions d'urgence pour éviter la débâcle.

Or il n'y a pas de "solutions" libérales face à l'engrenage du libéralisme. Pour preuve : l'extrême embarras de Bruxelles face à aux prédateurs, géants que la Commission a délibérément attirés par son ultra-libéralisme - qui est le but d'une Europe sans but.