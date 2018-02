La "vraie droite" en appelle... aux guerres de religion

Bourde singulièrement étrange de la part d'un agrégé d'histoire :

Combien de temps les chefs de la Vraie Droite (et leurs consiglieri) croiront-ils séduire l'électeur en jouant les dingues ?

D'autant que si quelqu'un y joue mal, c'est bien leur numéro 1 : l'énarque-normalien-agrégé d'histoire Laurent Wauquiez, l'homme qui calcule et "se construit à long terme" comme dit son consigliere Camille Pascal - lui aussi agrégé d'histoire avant une carrière de cabinets ministériels qui l'a conduit au Conseil d'Etat.

Dans l'article du Monde (28/02) sur le rôle de terrien cash joué désormais par Laurent Wauquiez, Camille Pascal vient d'en proférer une belle.

Commentant le "tournant de 2004" où M. Wauquiez changea de personnage en choisissant de se faire élire au Puy-en-Velay, M. Pascal (historien !) déclare : "Il s'est fondu dans son électorat. Le Puy-en-Velay, ce n'est pas neutre. C'est la France de la résistance catholique, la catholicité qui a résisté au protestantisme."

Quoi ?

"La France qui a résisté au protestantisme" ? Et M. Wauquiez aurait misé là-dessus, comme sur une ligne de force toujours active ?

Réalisons bien que M. Pascal, qui paraît prôner cette "résistance"-là, est : 1. historien ; 2. catholique... Qu'il ait l'air d'invoquer les effroyables guerres de religion ("résistance au protestantisme") comme une source d'inspiration identitaire pour aujourd'hui, est donc une double aberration : sur le plan historique, car c'est télescoper des époques sans commune mesure ; et sur le plan religieux, car c'est une pensée en rupture avec la foi et la pastorale de l'Eglise catholique.

Dans l'esprit du public français, le spectre des guerres de religion du XVIe siècle n'a pas cessé de nuire au catholicisme. Saint Jean-Paul II a dit ce qu'il fallait en dire lors de la grande repentance du Bimillénaire. Paraître nostalgique de cette période (même par allusion) ressemble donc à une provocation ; je devrais envoyer un exemplaire de Cathos, ne devenons pas une secte à M. Pascal...

Sans oublier que son imagerie ligueuse fera rigoler les gens du Puy, électeurs modérés qui choisissaient des maires UDF ou PS jusqu'à ce que M. Wauquiez s'installe à l'hôtel de ville ! L'idée de prendre les Puytois de 2018 pour ceux de 1563 (siège par les Cévenols) est étrange de la part d'un agrégé d'histoire ; à ce compte, M. Pascal devrait se rendre à Domrémy demander aux gens s'ils ont peur des Bourguignons.

On me dit : "Mais non... Quand la Vraie Droite parle de "résister", elle vise les musulmans." M. Pascal n'a pas dit ça. J'hésite à croire qu'il faille entendre "musulmans" quand il dit "protestants". Si c'était le cas, à l'absurdité se joindrait l'irresponsabilité (allusion de guerre civile)... et surtout la feinte : car tout le monde sait que, dans ce domaine, un président Wauquiez ne ferait pas autre chose que le président Sarkozy dont M. Pascal fut conseiller.

Je préfère croire que M. Pascal ne pensait pas aux musulmans mais vraiment aux protestants ; et il n'est pas édifiant de voir un agrégé d'histoire tomber dans des anachronismes d'agitateur.

C'était le bon temps ?