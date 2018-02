Marion M. LePen aux Etats-Unis : retour vers 1950

"Des deux côtés de l'Atlantique le mouvement conservateur va gagner..." - Proférée par Mme MLP dans le Maryland près de Washington, cette absurdité conceptuelle signe un retour à l'atlantisme des années de guerre froide :

Se faire inviter par Sarah Palin (la plus stupide des politiciennes US) à un meeting de "conservateurs" ultralibéraux version Koch Industries, cela possède un sens - ou plutôt un non-sens, à double titre :

1. à supposer que "conservatisme" veuille dire quelque chose, cette chose est incompatible avec l'ultralibéralisme : se déclarer "conservateur libéral" est une démission de la pensée.



2. Le slogan politique de Mme MLP ("des deux côtés de l'Atlantique") voile une sorte de trahison puisque les intérêts des USA ne sont pas les nôtres : ils sont plutôt une menace géopolitique. L'atlantisme de Mme MLP et de ses parrains nous ramène à l'époque de la guerre froide, quand l'idéologie anti-communiste véhiculait l'impérialisme US. Le moins qu'on puisse dire est que ça ne fait pas très jeune.



Ce n'est pas non plus très politique. Mme MLP ne s'interroge pas sur les objectifs US. Elle accepte le rideau de fumée anti-islam qui masque les intérêts US. Quoi qu'elle en dise ("France first"), sa présence à une tribune US - où elle succédait à M. Pence - vaut hommage à ce qu'un "patriote français" devrait rejeter : le prétendu leadership US. Mme MLP met son retour politicien français ("she's back") sous l'ombre de M. Trump... Sachant la menace que ces USA représentent pour l'Europe et le reste du monde, la démarche de Mme MLP est une faute politique. Dans sa situation ce n'est qu'une faute virtuelle ; faisons en sorte qu'elle le reste.

Sans oublier que la fascination pour les USA fut la marque de nos six derniers présidents et de presque tous nos médias : leur emboîter le pas ne va pas loin dans l'originalité...

L'aveuglement dans ce domaine est en effet une constante de la classe politico-médiatique française, dont font partie la droite et même (qu'elle l'admette ou non) l'ultra-droite - qui a sa propre voie vers l'absurde. Cette voie consiste à réduire le champ de vision, c'est-à-dire : 1. réduire le politique aux questions de moeurs privées ; 2. réduire le religieux à la question de l'islam. C'est ainsi que l'on peut se croire en phase avec les illuminés du Middle West pour qui le pape est "un communiste vendu aux mosquées".



Tout ce que je viens d'écrire ici, certains non-conformistes de droite l'auraient écrit naguère, à l'époque non lointaine où nous étions d'accord sur des points essentiels. Saisis par la débauche médiatique, ils avalent désormais le label "conservateur" décerné par la presse - et se retrouvent îlotes des Etats-Unis. Ce n'est pas glorieux.